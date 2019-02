Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș este insarcinata pentru a treia oara, aceasta perioada fiind complet diferita de primele doua sarcini. Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" se simte foarte rau, ar dormi tot timpul si ar manca precum un lup....

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii Antenei 1 o pot vedea in fiecare miercuri, in rolul Silviei Lazarescu, in serialul “Fructul oprit”, va deveni mama pentru a treia oara. Bucuria este foarte mare pentru ea și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, chiar daca sarcina i-a luat ușor pe nepregatite.

- Alina Puscas poate primi cu usurinta titlul de una dintre cele mai frumoase mamici din showbiz. Dupa ce a adus pe lume doi copii si acum se pregateste de al treilea, Alina Puscas arata intr-un mare fel.

- Mihaela Calin este insarcinata pentru prima oara. Indragita prezentatoare a știrilor ”Observator” de la ora 16:00 va naște in luna iunie a acestui an. Mihaela Calin, in varsta de 35 de ani, completeaza astfel lista vedetelor insarcinate care fac parte din trustul Intact Media Group, fiind a șasea gravida…

- Valul de graviduțe de la Antena nu s-a oprit! Inca o viitoare mamica urmeaza sa apara in showbiz-ul romanesc, dupa ce postul de televiziune unde acestea activeaza pare ca se va transforma ușor, ușor intr-o creșa. Dupa ce mai multe prezentatoare TV de la Antena 1 au anunțat marea veste, acum a venit…

- Potrivit ultimelor informații aparute in presa, prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil. Vedeta TV Alina Pușcaș s-ar pregati sa devina din nou mamica. Conform spynews.ro, Alina Pușcaș ar fi insarcinata cu cel de-al treilea copil. De altfel, in urma cu…

- Duminica, 9 decembrie 2018, la ora 10:16, Adela Popescu a adus pe lume un baiețel sanatos, cu o greutate de 3,430 kg și o inalțime de 51 cm. „Gataaa. Uraaaa! Iata chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala, dupa cinci ore grele de travaliu! O fotografie mai buna nu a, dar sper sa simtiti…