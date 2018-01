VIDEO Africa de Sud: Magazinele HM, distruse de manifestanti / Acestia protesteaza fata de o fotografie cu un baietel de culoare si sloganul cea mai misto maimuta din jungla

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un șofer a intrat cu mașina în benzinria Lukoil, de pe DN 1 E60. Incidentul s-a produs vineri dimineața, iar din primele informații șoferul ar fi facut infarct. --------------------------------UPDATE Poliția nu confirma ipoteza…

- La data de 10 ianuarie 2018, in jurul orei 15.45, politistii rutieri din Sebes l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din Apoldu de Sus, in timp conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere…

- Razboi in Politia judetului GHINION…Proaspat pensionar, fostul sef de post de la Stefan cel Mare, a ramas pieton dup ce un coleg zelos l-a lasat fara permis pentru ca a stationat pe contrasens! JOS PERMISU’… Scandal in toata regula, ieri dupa-amiaza, pe strada Calugareni. Protagonisti: politistul Daniel…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Politia recomanda tuturor participantilor la trafic sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum și sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic. In conditiile producerii unor fenomene meteo ce pot afecta siguranta circulatiei rutiere, polițiștii ...

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press.

- Au aparut și reacțiile specialiștilor. Liviu Chisnoiu, colonel de poliție in rezerva - psiholog principal spune ca acest caz este unul izolat și ca nu are sens sa existe o tendința de generalizare: ”Chiar daca a recunoscut fapta, are dreptul la aparare. Va fi supus unei evaluari psihiatrice și se…

- Conform sursei citate, atat resedinta ambasadorului, cat si cea a lui Gheorghe Hagi, se afla in apropiere una fata de cealalta, fiind amplasate in zona Pipera-Voluntari. „In ambele cazuri, jafurile au fost anuntate cu mult dupa ce au avut loc, de catre niste angajati”, precizeaza oficialii…

- Un scandal cu implicatii grave a izbucnit in sanul comunitatii sirienilor din Romania, iar Politia a demarat deja o ancheta, cu atat mai mult cu cat au fost formulate acuzatii de viol si inselaciune. Sirianul considerat agresor a fost retinut de oamenii legii tocmai cand incerca sa fuga din Romania!…

- Un tren de pasageri a luat foc in Africa de Sud dupa ce s-a ciocnit cu un camion, ucigand cel puțin 18 persoane și ranind 268, spun echipele de salvare, citate de BBC News. Unele corpuri sunt atat de tare arse incat nu pot fi identificate, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Sanatate,…

- Universitatea Malmo a informat joi profesorii si studentii ca va fi inchisa luni, dupa ce a primit un email in care o persoana ameninta ca va comite un atac.Conducerea Universitatii Malmo a transmis ca amenintarea vizeaza ziua de 8 ianuarie si este tratata cu seriozitate, potrivit Mediafax.…

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- Ținind cont ca in unele puncte de trecere a frontierei se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport, Poliția de Frontiera vine cu unele recomandari privind trecerea frontierei de stat , transmite NOI.md - verificați valabilitatea și statutul documentului de calatorie, cu care intentionați…

- Cu doar cateva minute inainte de miezul nopții de Revelion 2018, un adolescent de 16 ani a folosit o pușca semi-automata, deținuta de un membru al familiei sale, pentru a-și ucide parinții, sora și un prieten de familie in casa familiei sale dintr-un orașel din New Jersey, scrie ABC News. Adolescentul,…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- „FOC DE ARTIFICII” - politistii clujeni continua activitatile de verificare a legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice, de catre persoanele fizice si juridice in perioada sarbatorilor de iarna. Read More...

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Anthony Milan Ross, un chef vegan, a fost acuzat de crima, dupa ce și-a ucis fosta soție și cei doi copii. Poliția a declarat ca Anthony a fost arestat, dupa un schimb de focuri de arma cu ofițerii. Intervenția autoritaților a avut loc într-un complex de apartamente de lux Phoenix, Arizona,…

- Incidentele s-a produs sambata seara in zona Tineretului si zona Gospodina din Braila, dupa ora 20. Pe retelele de socializare au fost postate capturi de pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin non-stop de pe strada Tineretului. In jurul orei 22.00, barbatul a intrat in…

- O fetița de noua ani din Petrila a disparut fara urma dupa ce a fost la cumparaturi cu bunica sa. Polițiștii au solicitat urmarea naționala pentru a o gasi pe micuța. O fetița de noua ani din localitatea Petrila, județul Hunedoara, a disparut fara urma dupa ce a fost la cumparaturi cu bunica sa. Micuța…

- Sute de persoane au manifestat miercuri zgomotos, dar pasnic in fata consulatului american din Istanbul impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite AFP. Circa 1.500 de persoane s-au strans langa Bosfor, in exteriorul cladirii…

- O femeie de 43 de ani ce isi plimba cainele pe un camp din vestul statului New York a fost impuscata de un vanator ce a crezut ca este o caprioara, scrie Guardian, citand autoritatile locale. Potrivit biroului serifului din comitatul Chautauqua, Rosemary Billquist si-a scos cainele la o…

- Un barbat de culoare s-a prabușit in aeroport. Cand și-au dat seama ce face mulți au inceput sa planga. Barbatul a cazut in genunchi in mijlocul unui aeroport in SUA și toți ochii s-au indreptat imediat catre el. Apoi oamenii din jur și-au dat seama ca se ruga. In spatele lui se aflau o femeie și trei…

- Pe 17 noiembrie, Ion Stancioiu, de 53 de ani, din comuna argeșeana Bogați, a plecat de la domiciliu, fara a se cunoaste motivul, si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime 1,65-1,70m, constituție atletica, ten deschis, fața ovala, ochi caprui, par șaten deschis, cu calviție frontala.…

- Un milionar celebru, om de afaceri, a murit dupa ce a cazut de la etajul 23, din balconul unei camere de hotel din Africa de Sud. Henry Badenhorst, in varsta de 51 de ani, s-a stins din viața duminica. El este cel care a pus bazele celui mai mare site de intalniri din lume, dedicat persoanelor gay.

- Un baietel in varsta de doi ani a cazut duminica de la etajul 9 al unui bloc din Timisoara, relateaz[ News.ro"Politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un baietel de 2 ani a cazut de la etajul 9 al unui imobil situat pe raza municipiului Timisoara", anunta Politia. Copilul…

- Un baiețel de 8 ani a murit miercuri in Africa de Sud dupa ce ambulanța in care se afla a fost oprita și jefuita de oameni inarmați la Cape Town, unul dintre cele mai violente orașe din lume, relateaza media locale citate de DPA.

- Autorul masacrului din Texas a postat pe Facebook o fotografie cu arma semiautomata pe care a folosit-o pentru a ucide 26 de persoane intr-o biserica, scrie The Daily Beast. Barbatul care a deschis focul intr-o biserica din Texas și a ucis cel puțin 26 de persoane a postat o fotografie a unei puști…

- Poliția din Zimbabwe a acuzat miercuri o cetațeana a Statelor Unite de conspirație in vederea rasturnarii guvernului de la Harare, relateaza Reuters. Noua acuzație - mai grava, presupusa infracțiune putand fi pedepsita cu 20 de ani de inchisoare - se adauga la cea formulata luna trecuta, de insulta…

- Polițiștii clujeni îl cauta pe un barbat, de 48 de ani, din localitatea Sic, judetul Cluj, care ar fi plecat voluntar în Ungaria, la fiul acestuia, însa nu a mai ajuns.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca GEREBENES GABOR, de 48 de ani, din Sic,…

- O adolescenta din Australia a supraviețuit unei intalniri cu un rechin alb, dupa ce țipetele ei l-au alertat pe tatal sau aflat in apropiere, și a reușit sa o salveze, scrie AFP. Sarah Williams, in varsta de 15 ani, era la pescuit de calamari impreuna cu tatal și cei doi frați ai ei. Adolescenta se…

- Odata cu declanșarea scandalului privind numirea unui personaj cunoscut pentru ca a distrus economia statului Zimbabwe și comis numeroase incalcari ale drepturilor omului in cei 37 de ani pe care i-a petrecut ca premier sau președinte, OMS a revenit asupra deciziei și i-a retras distincția."In cursul…

- O fotografie socanta cu un rinocer macelarit in Africa de Sud, de Brent Stirton, a fost premiata la concursul Wildlife Photographer of the Year (WPY).Realizata in Africa de Sud de Brent Stirton, fotografia arata un rinocer negru macelarit in Rezervatia Hluhluwe Imfolozi Game.

- Fostul premier si presedinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – ii transmite, pe blog, lui Liviu Dragnea ca, „intr-o societate civilizata”, cooabitarea este „necesara” si atunci cand presedintele unui partid de guvernare nu este premier. Totodata, Adrian Nastase se amuza pe seama lui Dragnea si…