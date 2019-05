Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia UVT Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Profitand de victoria concitadinei ASU Politehnica la Arad, Ripensia „sare” peste UTA in clasament…

- Petrolul Ploiești nu a putut profita de pasul greșit facut de Universitatea Cluj (2-3 cu Ripensia Timișoara), fiind învinsa pe teren propriu de Daco-Getica București, scor 1-3 (etapa 32 din Liga 2). În urma acestui rezultat, echipa lui Multescu ramâne la patru puncte de locul 3, care…

- Golul a fost marcat de Ovidiu Herea, in minutul '80. Vineri, s-au mai inregistrat urmatoarele rezultate: Aerostar Bacau - Dacia Unirea Braila, scor 9-0; Energeticianul - UTA Arad, 2-2; Luceafarul Oradea - CS Mioveni, 2-2; Pandurii Tgargu Jiu - CS Balotesti, 4-0. Joi, Chindia Targoviste a invins, pe…

- Derby-ul timisorean dintre ASU Politehnica si ACS Poli, inclus in etapa a 32-a a Ligii a II-a, se va disputa vineri, cu incepere de la ora 19, pe stadionul "Dan Paltinisanu"... The post Derby timisorean in nocturna de pe stadionul „Dan Paltinisanu” appeared first on Renasterea banateana .

- Azi, de la ora 11:00, Sportul Snagov se va duela, pe stadionul „Dan Paltinișanu" cu Ripensia Timișoara, in etapa cu numarul 25 din Liga 2. Meciul va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digisport și Look Sport. LIVE de la ora 11:00 // Ripensia Timișoara - Sportul Snagov Sportul Snagov…

- Prima victorie din 2019 pentru divizionara B Aerostar Bacau. Invinsa la Targoviște și ținuta in șah runda trecuta, acasa, de Energeticianul, echipa lui Florin Bratu s-a revanșat sambata, la Timișoara, acolo unde a invins-o cu 2-1 pe ASU Politehnica in etapa a 24-a a Ligii a II-a. Aviatorii au deschis…