- ”Daca vor cei la PNL sa faca razboi cu noi, il facem și pe asta” a spus Victor Ponta, la Romania TV. Daniel Tudorache, primarul Sectorului 1, a intervenit și i-a facut o propunere lui Victor Ponta: ”E o propunere personala: eu zic ca dupa alegerile prezidențiale trebuie formata o majoritate…

- Pro Romania nu va vota investirea Guvernului PNL, a precizat Victor Ponta la finalul intalnirii cu Ludovic Orban. "Sa guvernezi fara majoritate si cu cinci partide, ALDE, PMP, UDMR, USR care au interese total diferite si nu se inteleg nici macar pe ceea ce vor sa anunte, va fi foarte dificil,…

- Guvernul PNL nu va avea sustinerea Pro Romania. "A fost o discuție foarte scurta, ca nu avem foarte multe de discutat. Discuțiile nu puteau sa avanseze in sensul ca vom susține guvernul, pentru ca noi nu susținem. Noi suntem un partid mic, dar avem un obiectiv mare și anume sa apararam social-democrația…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, alaturi de senatorul Adrian Țuțuianu vor merge la negocieri premierul desemnat, Ludovic Orban, de la ora 13.00. PNL poarta in aceste zile negocieri intense pentru a obtine sprijinul pentru Guvernul Orban in Parlament. Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni,…

- Bogdan Chirieac a reacționat dupa ce Romania TV a anunțat o intalnire de ultima ora intre Ludovic Orban și Calin Popescu Tariceanu, in contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. ”ALDE nu e in cea mai fericita situație acum. A pierdut jumatate dintre parlamentari. Partidul, ca atare,…

- "Este o decizie pe care am luat-o cu toti colegii. Cine va incalca aceasta decizie bineinteles ca va suporta sanctiunile necesare, dar eu nu cred ca va fi un social-democrat adevarat care sa faca acest lucru, tradarea nu este specifica partidului nostru, cei care au tradat au plecat din partid, cu…

- ”Așteptam ca cei care au dat Guvernul jos sa se apuce de treaba. Dar, e o parere personala, cred ca singurul lor scop a fost sa dea Guvernul jos, nu sa se și apuce de treaba. Vedem in perioada urmatoare daca reușesc sa se ințeleaga cele șase partide care au votat moțiunea. Cel puțin unul dintre liderii…

- "Am facut un lucru bun ca am dat joc Guvernul Dancila, pentru ca Guvernul Dancila era un guvern incompetent si corupt. Mai departe imi doresc si mi-as dori sa vina un guvern cinstit si competent. Dar un guvern doar al unui singur partid, care are mai putin de o suta de parlamentari in Parlament,…