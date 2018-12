Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- Premierul Romaniei a postat, marti seara, un mesaj pe Twitter in care condamna atacul care a avut loc la Strasbourg, in urma caruia doua persoane au murit, iar alte 11 au fost ranite.Citeste si Daciana Sarbu, BLOCATA intr-un restaurant din Strasbourg: Nu avem voie sa ieșim. Stam intr-o camera…

- „Echipa PRO Romania din Parlament și din teritoriu s-a marit cu oameni care nu pot fi cumparați sau speriați! Deputații Ion Mociolca, Ion Spanu, Mihai Popa și Mihai Mohaci sunt oameni alaturi de care am muncit in perioada guvernarii 2012-2015 și alaturi de care am promis in Campania din 2016 ca vom…

- „De la PSD tot timpul a candidat la functia de presedinte, ca a vrut sau nu, liderul partidului. Eu nu cred ca va candida altcineva”, a spus fostul premier Victor Ponta in direct la postul de televiziune Romania TV. Intrebat ce ar vota intr-o posibila finala dintre Liviu Dragnea si Dacian Ciolos el…

- Un șofer, surprins de polițiștii rutieri cand avertiza cu flash-uri existența radarului, nu va uita niciodata discuția pe care a purtat-o cu agentul care l-a tras pe dreapta. Dialogul dintre cei doi a fost postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), intr-o campanie de prevenire…

- Liviu Dragnea i-a recomandat lui Victor Ponta sa o puna el premier pe Corina Crețu cand va fi in PSD, dupa ce Ponta a declarat ca s-ar bucura daca actualul comisar european ar fi prim ministru de la 1 ianuarie 2018, cand Romania va prelua președinția rotativa a Uniunii Europene.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au vizitat, miercuri, situl arheologic Pompei, in loc sa participe la discutiile informale de la Bruxelles, pe tema Brexit. Victor Ponta reactioneaza la gestul presedintelui, ironizand sloganul "Romania lucrului bine facut"."Eu nu am de ce sa ma supar…

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…