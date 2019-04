Victor Ponta, avertisment clar. ”Am ratat o ocazie. Facem o mare greșeală” Fostul prim-ministru Victor Ponta a criticat in interviul acordat pentru DC News modul in care a fost stabilita agenda pentru Summitul informal al șefilor de stat și de guvern. Victor Ponta a oferit ca exemplu Summitul UE organizat de Președinția bulgara la Sofia la 17 mai 2018, reuniune dedicata Balcanilor de Vest, unde au participat lideri din Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, fosta Republica iugoslava a Macedoniei și Kosovo. Summitul de la Sibiu, alegere neinspirata Summitul de la, alegere neinspirata La 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic, tema la care Romania a avut o contribuție majora,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

