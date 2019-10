Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Camera Deputaților, va fi votata Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgența privind Fondul Suveran, proiectul lui Liviu Dragnea și al lui Darius Vâlcov. Victor Ponta solicita tuturor grupurilor parlamentare sa voteze pentru RESPINGEREA acestei inițiative.

- Zi cu mari emoții in Parlament. Astazi se voteaza moțiunea de cenzura inițiata de opoziție impotriva guvernului condus de Viorica Vasilica Dancila. UPDATE 14:32 GUVERNUL A FOST DEMIS! Moțiunea de cenzura a fost adoptata cu 238 de voturi! Ora 13:05 – A inceput votul. Corlațean (PSD): „Voci neomarxiste…

- Foștii deputați USR Oana Bizgan și Adrian Dohotaru, au fost acuzați de Victor Ponta, cu zi inainte de dezbaterea și votul moțiunii de cenzura impotriva guvernului condus de Viorica Dancila, ca "au batut palma fara niciun scrupul cu PSD". "Aș vrea ca Dan Barna și colegii de la USR sa invețe din lecția…

- "Stilul golanesc al dlui Victor Viorel Ponta de a face politica nu mai surprinde pe nimeni. Il știm, cu toții cunoaștem ce ii poate pielea. Cu un asemenea om politic eșuat, pentru ca altfel nu am cum sa descriu un personaj care a ratat alegerile din 2014, deși a avut toata susținerea, un personaj…

- "Am ințeles ca Victor Viorel Ponta sufera cateva dezamagiri pe care le exihiba, unde altundeva decat pe facebook (locul unde face politica, in mod curent și de unde și-a dat chiar și demisia din PSD). Victor Viorel spune ca este dezamagit de PSD, dar, de fapt, marea lui tristețe este ca i-a promis…

- "Am discutat cu colegii parlamentari - suntem 29 - am facut calcule, apropo de majoritati, si asteptam ca doamna Dancila, asa cum ne-a anuntat ca are majoritate, ca are voturi, ca a cumparat parlamentari - cu o suta de mii, cu doua sute de mii, nu stiu cu cat i-a cumparat, treaba ei -, sa vina in…

- ”Ne injura Basescu și Gușa - e semnul cel mai clar ca facem bine ce facem și trebuie sa continuam Basescu + Gușa , clasicul cuplu de șantajiști, șpagari și bișnițari, a luat foc! Tocmai iși gasisera in "neconflictuala Viorica" o noua victima de unde sa suga bani și avantaje - și eu le stric…

- "Daca sforarii au impresia ca ma pot convinge sa renunț scoțand chiar și un as din maneca in ultima clipa, atunci inseamna ca NU ma cunosc deloc. Daca domnul Mircea Diaconu e susținut de Ponta și i se pare ok, atunci ii urez mult succes, dar ii transmit și ca vedem lucrurile, inclusiv din perspectiva…