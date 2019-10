Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea politica intre Guvernul spaniol si Guvernul catalan creste dupa o saptamana tulbure in Catalonia. Seful Guvernului catalan, Quim Torra, a incercat sambata sa dialogheze cu prim-ministrul spaniol in functie, Pedro Sanchez, insa nu a primit un raspuns. Moncloa ii solicita lui Torra sa condamne…

- Ministrul spaniol de interne in exercitiu Fernando Grande-Marlaska a afirmat vineri ca protestatarii violenti din Catalonia ar putea risca pedepse cu inchisoarea de pana la 6 ani, conform legislatiei spaniole, transmite Reuters. Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri ca vineri…

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Premierul spaniol a spus ca Guvernul catalan și liderul acestuia, Quim Torra, au datoria de a condamna violențele. „Quim Torra și membrii Guvernului sau au datoria politica și morala de a condamna in mod clar și fara echivoc recurgerea la violența in Catalonia”, a spus Pedro Sanchez in cadrul unei…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Noua lideri ai miscarii separatiste catalane au scapat de acuzatiile cele mai grave pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017, declarat ilegal de Madrid. Insa au fost gasiti vinovati pentru alte infractiuni, inclusiv de deturnare de fonduri…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…