Prețul a 1.000 de litri de benzina este in Romania, fara taxe, 501,88 euro, in timp ce in Slovenia este 444,71 euro, in Marea Britanie 470,86 euro, in Bulgaria 472,36 euro, in Ungaria 481,33 euro, in Austria 488,31 euro și in Finlanda 490,26 euro.

Media UE este 497,05 euro.

Prețuri mai mari la benzina (tot pentru 1.000 de litri) sunt in Grecia – 503,92 euro, Polonia – 503,94 euro, Franța – 509,77 euro sau Spania – 549,03 euro. Cel mai mare preț fara taxe este in Danemarca, de 609,89 euro.

In privința prețului cu taxele incluse, Romania ocupa o poziție mai favorabila, avand…