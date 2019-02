Alegeri în 1 martie la PSD Timiş

Comitetul Executiv Județean al PSD Timiș și-a reconfirmat astăzi decizia luată recent ca la nivelul filialei să fie organizate alegeri interne...