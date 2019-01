Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru șoferii care și-au pierdut cartea de identitate a mașinii sau care din neatenție o pot pierde. Din fericire procedura pentru obținerea unui duplicat a fost simplificata, astfel șoferii vor putea economisi timp și bani.

- Doua tinere de 17 și 36 de ani au fost ranite in urma unui accident rutier ce a avut loc in comuna Ighiu pe raza localitații Șard, marți in jurul orei 19:30. La data de 15 ianuarie 2019, in jurul orei 19,30, un tanar de 25 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea […] Citește Doua tinere ranite…

- Un autocar in care se aflau 40 de persoane s-a ciocnit, joi seara, cu un autoturism, pe DN 1, intre localitatile Codlea si Ghimbav, judetul Brasov. O persoana care a ramas incarcerata a fost declarata...

- inspre Pecica, iar la un moment dat, din cauza neatenției, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de o femeie de 27 de ani. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea grava a celor doi conducatori auto, precum și a unui barbat de 27 de ani, pasager…

- Un autocar in care se aflau 35 de pasageri a fost implicat intr-un accident produs in localitatea Lunca Corbului din județul Argeș. Ciocnirea a avut loc intre autocar, doua camioane și o mașina. O persoana a murit, iar alte patru au fost ranite, scrie libertatea.ro.

- O persoana si a pierdut viata intr un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localitatii Oiejdea, in urma impactului intre un autoturism si un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba citat de Agerpres.ro. La fata locului actioneaza, potrivit sursei citate, opt…

- Garda de pompieri Blaj s-a deplasat de urgența, joi, in jurul orei 11.20, la un incident semnalat in localitatea Valea Lunga. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost prinsa sub un tractor care s-a rasturnat. S-a intervenit cu o ambulanta SMURD și o autospeciala cu 8 subofițeri.