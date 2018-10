Stiri pe aceeasi tema

- Legea Statutului magistratilor este a doua din pachetul legilor justitiei. Seful statului este obligat sa promulge legea, dupa ce a epuizat toate caile de atac. Actul normativ reduce atributiile sefului statului in domeniul numirii sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT. Proiectul a fost retrimis…

- Noul Guvern din Malaysia a decis abolirea pedepsei cu moartea pentru toate infractiunile si va opri toate executiile care erau programate, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Peste 1.200 de persoane, inclusiv doi cetateni romani, sunt condamnate la moarte in Malaysia.

- George Maior a dat lovitura de incepere la meciul dintre Washington National și Chicago Cubs. Romania a fost invitata, sambata, 8 septembrie 2018, sa participe la evenimentul „Taste of the World”, organizat de una dintre cele mai apreciate echipe de baseball ale momentului, Washington Nationals, cu…

- In varsta de 24 de ani, Marippan Manivannan a decedat din cauza faptului ca nu a primit ingrijiri medicale corespunzatoare in inchisoarea Bentong, din Malaezia. Acesta s-a imbolnavit cu doua saptamani inainte de deces. A fost tratat, din pacate, superficial de medici. In urma cu șase ani,…

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).