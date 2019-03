Vestele galbene. Măsuri radicale după violenţele de sâmbătă Michel Delpuech a fost demis si locul sau va fi luat miercuri de Didier Lallement, prefectul regiunii Nouvelle Aquitaine (sud-vest), transmite AFP. Guvernul a criticat 'consemnele necorespunzatoare' date in ce priveste folosirea asa-numitelor 'lansatoare de gloante de aparare (LBD, flashball)' in ziua de sambata, 16 martie.Manifestatiile 'vestelor galbene' vor fi interzise in mai multe cartiere, printre care Champs-Elysees, daca sunt prezenti 'ultrasi', a anuntat prim-ministrul francez.



'Vom interzice manifestatiile care se revendica de la 'vestele galbene' in cartierele care au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Vestle galbene” au ieșit pe strazile din Paris pentru a protesta in cel de-al 18-lea weekend consecutiv. Sambata, violențele au reizbucnit, insa, și manifestanții au atacat un camion al jandarmeriei, in timp ce altii au ridicat baricade pe Champs Elysees. Fortele de ordine din Paris au facut uz de…

- La ora locala 14:00 (13:00 GMT), Ministerul de Interne estimase numarul participantilor in intreaga Franta la 5.600, dintre care 1.320 la Paris. Cu o saptamana inainte, la aceeasi ora, erau 11.600 de participanti in intreaga tara, din care 4.000 in capitala Frantei. La Paris, manifestantii…

- Membrii mișcarii 'Vestele galbene' protesteaza in fiecare sambata, incepand cu mijlocul lunii noiembrie 2018, atiat in Paris cat și in marile orașe franceze. Cu toate acestea, presedintele Emmanuel Macron exclude aplicarea unei eventuale interdictii la nivel national a manifestatiilor, remarca rfi.ro.…

- Sambata, 23 februarie, informeaza Ministerul francez de Interne, mobilizarea purtatorilor de veste galbene a fost ceva mai mare decat in sambata precedenta: 46.600 la nivelul intregii țari, fața de 41.000 in weekend-ul precedent. Neobosiți, purtatorii vestelor galbene au umplut din nou sambata trecuta…

- “Vestele galbene” se afla, sambata, la a 12-a saptamana consecutiva de proteste fata de politicile guvernului. De aceasta data, manifestantii se reunesc insa in principal pentru a protesta fata de violentele politiei si pentru a-i sustine pe protestatarii raniti in ultimele luni, relateaza Le Parisien,…

- "Vestele galbene" s-au mobilizat din nou in Franța, in cea de 11 acțiune de la debutul protestelor care au avut ca tema inițiala scumpirea carburanților. Intre timp, revendicarile protestatarilor au devenit pur politice, tema favorita fiind demisa actualului președinte Emmanuel Macron și a puterii executive.…

- Guingamp a trait un adevarat coșmar pe Parc des Princes, fiind învinsa cu 9-0 de PSG, în etapa a XXI-a din Ligue 1. Cele mai multe goluri au fost înscrise de Kylian Mbappe și Edinson Cavani, ambii reușind câte un hat-trick.Formația lui Thomas Tuchel avea un avantaj liniștitor…

- Dupa arestarea uneia dintre figurile mediatice, "vestele galbene" lanseaza sambata "actul VIII" al mobilizarii lor in mai multe orase din Franta pentru a contesta Guvernul care denunta veleitati "de insurectie" si reclama intoarcerea la ordine, scrie AFP, informeaza News.roPentru aceasta prima…