- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea...

- Spre deosebire de cele din weekendurile trecute, manifestațiile din ajun de Craciun se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza agentia EFE. Cu numai cateva zile inaintea Craciunului, manifestantii au anuntat pe Facebook numeroase actiuni, in contextul in care diminuarea…

- Vestele galbene'', miscarea contestatara ce l-a impins in corzi pe presedintele francez Emmanuel Macron, se pregateste sa desfasoare sambata a sasea zi de manifestatii, care, spre deosebire de cele din weekendurile trecute, se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza…

- Președintele Emmanuel Macron s-a adresat, luni seara, poporului francez, dupa demonstratiile violente ale protestatarilor antiguvernamentali "vestele galbene" care au continuat la Paris si in mai multe orase din tara pentru al patrulea weekend consecutiv. Macron a admis, luni seara, ca exista o stare…

- Masuri excepționale in Franța pentru protestele de sambata ale "vestelor galbene". O celula de criza va fi activata in Paris, zeci de mii de forțe de ordine au fost mobilizate in toata țara, magazinele, muzeele, Turnul Eiffel și alte puncte de atracție turistica vor fi inchise. Poliția a realizat o…

- Blocajele orchestrate de "vestele galbene" impotriva politicii sociale și fiscale a guvernului continua luni in aproape intreaga Franța, pentru a treia saptamana consecutiv, o zi care este marcata acum și de o mișcare de fronda in licee, scrie AFP.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…