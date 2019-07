Verdele fistic, culoarea vedeta pe Instagram sezonul asta! Verdele, indiferent de nuanta sa, este o culoare extrem de potrivita pentru vara. Iar el nu lipseste in acest sezon nici de pe Instagram. View this post on Instagram @luabalua and the flower woman. New Resort 2020 collection. Sculpture by Roy Kanwit. Photos by me Styling/creative @rachaelwangstudio Beauty @tinnaempera A post shared by Mara Hoffman (@marahoffman) on Jun 6, 2019 at 7:35am PDT Influenceri, celebritati, brand-uri… toti par a fi obsedati in aceasta vara de verde, in special de nuanta fisticului. View this post on Instagram…