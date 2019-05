Venezuela: Reluarea discuţiilor mediate de Norvegia, săptămâna viitoare (Oslo) Norvegia a anuntat sambata revenirea saptamana viitoare la Oslo a reprezentantilor guvernului condus de Nicolas Maduro si ai opozitiei venezuelene in cadrul procesului de mediere intreprins de regatul scandinav in vederea reglementarii crizei politice din Venezuela, relateaza AFP.



"Reprezentantii principalilor actori politici din Venezuela au decis sa revina la Oslo saptamana viitoare pentru a continua procesul (de mediere) initiat de Norvegia", a declarat sambata seara intr-un comunicat Ministerul norvegian de Externe.



"Ne reafirmam angajamentul ca vom continua sa sustinem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

