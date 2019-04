Stiri pe aceeasi tema

- Puterea venezueleana si-a sporit joi presiunea asupra lui Juan Guaido, recunoscut presedinte interimar de aproximativ 50 de tari, declarandu-l ineligibil pe o perioada de 15 ani, o sanctiune respinsa imediat de catre seful opozitiei, relateaza AFP.

- Tensiunea urca la Caracas sambata, unde cei doi lideri rivali ai Venezuelei, Nicolas Maduro și Juan Guaido, au cerut partizanilor lor sa manifesteze, a doua zi dupa o pana de curent gigantica de care cei doi se acuza reciproc, scrie AFP.

- Liderul opozitiei Juan Guaido planuieste sa se deplaseze, joi, la granita cu Columbia alaturi de un convoi de vehicule, pentru a primi ajutoarele umanitare, in ciuda protestelor presedintelui Nicolas Maduro, scrie Reuters, relateaza News.ro.

- Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, nu poate prelua puterea fara colaborarea armatei. Generalii dețin poziții cheie in guvern și in sectoare economice și deocamdata nu au renunțat la Nicolas Maduro. Așa ca armata este arbitrul acestei crize sud americane.

- Autoproclamatul presedinte al Venezuelei, Juan Guaido, a lansat un apel la organizarea a doua manifestatii - miercuri si sambata - pentru a determina armata, principalul sustinator al presedintelui ales Nicolas Maduro, sa treaca de partea opozitiei si in sprijinul ultimatumului european privind convocarea…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Președintele Adunarii Naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a proclamat președintele țarii, iar Trump a anunțat pe Twitter ca il recunoaște drept președinte al Venezuelei. Zeci de mii de oameni eu ieșit in strada și protesteaza impotriva lui Nicolas Maduro. De cealalta parte, Maduro controleaza…