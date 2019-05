Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca presedintele Trump este pregatit, daca va fi necesar, ca armata americana sa intervina in Venezuela, unde au avut loc ciocniri violente in urma revoltei, marti, a unui grup de soldati impotriva presedintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP. ''O interventie militara este posibila. Daca este necesar, Statele Unite vor proceda in consecinta ", a declarat seful diplomatiei americane. ''Am prefera o tranzitie pasnica la putere, cu plecarea lui Maduro si organizarea de noi alegeri, dar presedintele (Trump) a afirmat ca la un…