Accident foarte grav in judetul Constanta. Trei morti. Dosarul amanat

Azi, la Judecatoria Constanta ar fi trebuit sa aiba loc primul termen de judecata in dosarul in care un tanar, in varsta de 33 de ani, din Negresti Oas, judetul Satu Mare, este acuzat de producerea unui grav accident rutier, eveniment inregistrat la data de 21 noiembrie… [citeste mai departe]