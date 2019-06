Vânzările Dacia au prins viteză în Europa Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in mai un avans de 7,8% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 4%, de la 3,7% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate marti. Citeste articolul mai departe pe obiectiv.info…

Sursa articol si foto: obiectiv.info

