Vâlcea: 10 familii sinistrate din Vaideeni vor fi ajutate de 240 de voluntari ca să îşi construiască, în 5 zile, locuinţe Potrivit sursei citate, voluntarii se vor afla in localitatea valceana in perioada 7-11 octombrie pentru a-i ajuta pe sinistratii din satul Atarnati, care si acum, dupa mai bine de cinci ani de cand casele le-au fost luate de apele involburate ale paraului Luncavat, locuiesc fie in containere, fie in bordeie. "Inundatii puternice au lasat complet fara case, in 2014, zeci de familii din Vaideeni, iar de atunci, cinci dintre ele sunt nevoite sa locuiasca in containere. Aici, in aceste cutii metalice in care iarna este frig si vara este cald, familiile greu incercate gatesc si dorm, iar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

