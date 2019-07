USR, avertisment despre legea pensiilor: Este imposibil "Noua lege a pensiilor a fost promulgata astazi de președintele Iohannis. Pentru a acoperi pensiile in urmatorii 4 ani, așa cum vor fi ele recalculate și majorate de noua lege, Guvernul, indiferent de coloratura lui politica, va trebui sa gaseasca 172,55 miliarde de lei. Adica, de peste patru ori bugetul cumulat al Ministerului Sanatații și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Sau de peste cinci ori bugetul actual al Ministerului Educației Naționale. Sau de aproape 15 ori bugetul actual al Ministerului Transporturilor. Este imposibil sa ai un asemenea impact bugetar și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

