URARI DE 8 MARTIE. Mesaje frumoase de Ziua Internaţională a Femeii-2018 MESAJE DE 8 MARTIE - ZIUA FEMEII: Fie ca primavara iubirii sa iti inunde sufletul cu bucuria si parfumul tuturor florilor sale. Iti doresc un 8 MARTIE cat mai frumos! In aceasta zi speciala, vreau sa aduc primavara in sufletul tau, impreuna cu toata iubirea mea! La multi ani! Iti doresc o primavara frumoasa in suflet si in gand! Sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani de 8 Martie! Un gand marunt pentru iubirea imensa pe care ti-o port. LA MULTI ANI! Fie ca ziua de 8 Martie sa-ti aduca toata lumea la picioare, zambetul pe buze si toata fericirea de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie, in semn de respect pentru realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, dar și pentru a marca discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii Pentru ca sunteti cele care insenineaza zilele barbatilor – desi ei se plang dar numai pentru ca asa s-au obisnuit – pentru ca sunteti cele care suflati dragoste peste orice faceti voi si familia voastra,…

- MESAJE 8 MARTIE pentru sotie „Sunt cel mai fericit barbat, am trecut impreuna prin bune si rele, nu trebuie sa-ti dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru ca toata lumea stie ca tu esti minunea vietii mele. La multi ani, scumpa mea sotie” „Iti urez o zi a femeii in care sa te bucuri de fiecare…

- Felicitari de 8 martie pentru cele mai importante femei din viața ta. Aici gasești cele mai frumoase felicitari de 8 martie pentru mama ta. Tot in acest material iți oferim și idei de felicitari de 8 martie pentru iubita ta.

- Mesaje si urari de 1 Martie: cele mai frumoase urari de martisor 1 Martie este momentul potrivit pentru a transmite mesaje si urari persoanelor dragi. Martisorul pe care fetele il primesc (in zona Moldovei este invers, cei care primesc sunt baietii) reprezinta tocmai vestitorul primaverii. Va oferim…

- FELICITARI 1 MARTIE 2018. Mesaje de 1 martie 2017. Mesaje de Martisor. Mesaje de primavara, SMS -uri, felicitari si urari frumoase pe care le puteti trimite odata cu venirea primaverii.

- MESAJE DE 1 MARTIE. Sufletul sa-ti vibreze in acordurile bucuriei si dragostei de viata! O primavara fericita si implinita! Primavara aceasta sa fie ca zambetul, bunatatea si optimismul tau! O primavara fericita! Primavara sa-ti aduca un martisor norocos, raze de iubire si calde adieri…

- Iata o colectie de mesaje de 1 martie care sa te inspire. Le poti transmite prin SMS sau retelele de socializare, simplu si rapid. Un mic martisor si un ghiocel iti daruiesc, ca sa stii ca a venit primavara. E timpul sa zambesti! La multi ani! *** Martie sa-ti aduca soare, zambete,…

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…

- Mesaje de Dragobete. Declaratii de dragoste, felicitari si SMS-uri pe care le poti trimite de ziua indragostitilor la romani De Dragobete, ziua indragostitilor la romani,este momentul potrivit pentru a surprinde persoana iubita cu SMS-uri, felicitari si mesaje de dragoste. Fie ca este vorba despre…

- Valentine’s Day se sarbatoreste acum in intreaga lume, iar indragostitii se folosesc de acest prilej pentru a-si face declaratii de dragoste si pentru a-si oferi cadouri unii altora. Daca te numeri printre milioanele de persoane indragostite si recunoscatoare pentru gasirea jumatatii, poti surprinde…

- MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 Iata cateva idei de mesaje pe care le puteti trimite. MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR 2018 „Fara dragoste suntem orfani de toate, fara pasiune suntem ca o moara de vant spanzurata in vid!” MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTIȚILOR…

- Mesaje de Valentine’s Day pentru el "Tu ai facut ca singuratatea care imi umplea zilele sa plece pentru totdeauna. Mi-ai adus in schimb liniște interioara, un sentiment de bine și multa, multa iubire și fericire. Te iubesc, dragul meu!" "Tu ești cel pe care il iubesc și alaturi de care imi…

- MESAJE DE VALENTINE'S DAY 2018 MESAJE DE ZIUA INDRAGOSTITILOR 2018. Ziua Indragostitilor este un bun prilej pentru a-i demonstra persoanei iubite afectiunea si dragostea pe care o simtiti, iar un mesaj, o urare sau o declaratie de dragoste este intotdeauna bine primita. Iata cateva idei de…

- MESAJE de SFANTUL IOAN pentru PRIETENI ”Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de fericire!” ”Azi, de ziua numelui, iți urez și eu sa fii iubit(a) și sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!” ”Aș…

- Iata cele mai frumoase urari de Sfantul Ion 2018. Alege ce mesaje cu urari de Sfantul Ion vei trimite prietenilor sau rudelor. Ai urari de Sfantul Ion amuzante, serioase, pentru colegi sau cunoscuți, urari pe care le poți trimite pe Facebook sau prin SMS. Urari de Sfantul Ion pentru rude (frați, surori,…

- Sper ca fiecare zi sa-ti aduca ceva nou si placut, iar aceasta zi a numelui sa fie la fel de special/speciala ca tine. La multi ani! De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate, dar mai ales sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui.…

- Sfantul Vasile este unul dintre sfintii care au facut minunile cele mai mari. El este primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, aziluri si spitale pentru saraci, leprozerie si un asezamant pentru recuperarea prostituatelor. A murit in ziua de 1 ianuarie a anului 379, cand inca nu implinise…

- “Fie ca toate visele pe care le fauriti in aceste zile magice sa se implinesca si drumul strabatut pentru realizarea lor sa va aduca bucurie in inimi, iar in case fericire si belsug. La multi ani 2018!” “Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul…

- Anul Nou 2018 • Cele mai frumoase texte cu mesaje de anul nou 2018 pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, parinți și bunici | albaiuliainfo.ro Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani! Fie ca in noul…

- "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împartit cu cei dragi. La multi ani si un an nou fericit!"; ”Bate-n usa. Bate-n geam.…

- MESAJE prins SMS, FACEBOOK sau WhatsApp de REVELION 2018. Vrei sa economisesti timp si sa trimiti un mesaj inspirat unor persoane importante din viata ta? Ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a selectat urari de top pentru ca tu sa le poti trimite cum vrei: prin SMS, pe Facebook sau pe WhatsApp.

- MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"MESAJE DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE REVELION 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht…

- URARI DE ANUL NOU 2018. "Momentele speciale ale sfarsitului de an sa-ti aduca veselia in casa, bani in buzunar si poate un Mertan"URARI DE ANUL NOU 2018. "Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La multi…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU PRIETENI. Fie ca aroma de brad, de portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarna sa va umple inimile de bucurie si sufletele de liniste. Craciun fericit! MESAJE DE CRACIUN Cu ocazia sarbatorilor de iarna, iti doresc o vacanta plina de liniste, odihna, pace…

- MESAJE DE CRACIUN 2017 Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi. MESAJE…

