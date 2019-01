Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea abundenta din noaptea de joi spre vineri a dus la inchiderea mai multor sectoare de drum din Moldova. Directia Regionala de Drumuri si Poduri a anuntat, in cursul diminetii, care erau drumurile inchise circulatiei.

- Traficul pe Autostrada Soarelui, incepand de la kilometrul 193 pana la Autostrada A4 Ovidiu-Agigea si pe toata lungimea acesteia, se desfasoara in conditii de ninsoare. Asa arata Centrul Infotrafic, potrivit caruia carosabilul este acoperit cu un strat subtire de zapada. De asemenea, ninge usor si pe…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a fost la datorie, pe șoselele din vestul țarii, dupa ninsoarea care a inceput ieri și care a facut ca drumurile sa devina extrem de alunecoase. De ieri, de la ora 17.00, și pana in aceasta dimineața, la ora 5.00, s-a acționat in tot vestul țarii…

- Sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs, duminica, pe DN 1, in zona localitatii prahovene Comarnic.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, in accident au fost implicate doua autovehicule.…

- Nu mai puțin de 29 de școli din Timiș vor ramane inchise și maine, dupa doua zile in care toți elevii timișeni au stat acasa din pricina condițiilor meteo nefavorabile. Lipsa curentului, a caldurii sau a apei sunt cauzele pentru care unitațile de invațamant vor ramane inchise maine, 19 decembrie. Lista…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna cand in mod tradițional consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii Pestei porcine Africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice, precum și intesificarea…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe drumuri si autostrazi din Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei, miercuri dimineata, iar porturile de la Marea Neagra sunt inchise din cauza vantului puternic, potrivit Centrului Infotrafic.

- Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași…