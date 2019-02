Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din sectorul de poșta și curierat au depașit pragul de 4 miliarde de lei, anul trecut, ca urmare a creșterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe internet, estimeaza analiștii de la KeysFin, intr-o analiza transmisa luni.Pe fondul dezvoltarii serviciilor logistice și a cererii in ...

- Victor Negrescu, lider PSD Romania, organizatia de tineret a socialistilor europeni, pledeaza pentru o Romanie mai puternica in interiorul UE. Mesajul sustinut de Negrescu vine in contextul in care liderii PSD Liviu Dragnea si Viorica Dancila au lansat critici repetate la adresa institutiilor europene.

- Judetul Bihor isi pastreaza locul fruntas in ceea ce priveste firmele intrate sub incidenta Legii insolventei si in 2018. Ba mai mult, a mai urcat un loc. Potrivit datelor facute publice de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), la sfarsitul anului 2017 in judetul Bihor erau in…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 8,77%, in 2018, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 8.304, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe…

- Triculescu este practician definitiv in insolventa, incepand cu data de 15 septembrie 2016, data de la care si-a deschis si propriul cabinet in Craiova, potrivit informatiilor afisate de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR). Cei mai multi practicieni in domeniu isi deschid…

- In aceasta saptamana, Guvernul Dancila a decis sa-l inlocuiasca pe Ionuț Mișa din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala. In locul sau a fost numita Mihaela Triculescu.In cadrul unui comunicast de presa, Guvernul a anunțat ca „Mihaela Triculescu este economist…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 6,54%, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, comparativ cu aceeași perioada din 2017, la 7.716, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul comertului. In doua zile au fost verificate 65 de persoane fizice si juridice. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au intensificat…