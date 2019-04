In Romania se vorbește destul de puțin despre Brexit, deși ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar european se va rasfrange in mod direct asupra a sute de mii de romani care locuiesc in Regatul Unit. Nu este doar o desparțire simbolica, ci una cu o sumedenie de consecințe directe care inca nu au fost pe deplin masurate. Cum va fi afectata economia Romaniei de impactul Brexit-ului asupra intregului bloc comunitar? Ce vor face romanii care muncesc in Marea Britanie – se vor intoarce acasa? Vor alege o alta țara europeana in care sa munceasca? De curand, Comisia Europeana a aprobat o prelungire…