- In condițiile in care o ieșire a Marii Britanii din UE fara un acord pare tot mai probabila, Comisia Europeana informeaza care vor fi conditiile de calatorie intre Regatul Unit și Uniunea Europeana in aceasta situație. Verificari la frontiera si vize Cetatenii UE care calatoresc in Regatul Unit Marea…

- Uniunea Europeana intrevede ''din ce in ce mai probabil'' ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea Europeana fara niciun acord la 12 aprilie, motiv pentru care Comisia Europeana si-a incheiat luni pregatirile in vederea scenariului fara niciun acord. In acest caz Regatul Unit va deveni…

- Uniunea Europeana ar putea ajunge la o intelegere cu Marea Britanie in problema granitei irlandeze inainte de 12 martie, data la care deputatii britanici ar urma sa supuna din nou la vot acordul intre guvernul premierului Theresa May si Bruxelles cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Parlamentarii britanici vor avea oportunitatea de a vota marti asupra a pana la sapte modificari propuse la acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, a declarat marti presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca Romania, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, va depune eforturi pentru facilitarea adoptarii masurilor propuse de Comisia Europeana in privinta retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. "In privinta Brexit-ului, Acordul agreat deja intre…

- Analiza UNTRR cu privire la viitorul transportului rutier in Regatul Unit: care sunt certitudinile și unde trebuie tras un semnal de alarma Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) atenționeaza asupra faptului ca probabilitatea unui Brexit dur, ”fara acord”, este foarte mare,…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Comisia Europeana. Votul vine cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.