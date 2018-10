Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar s-a adresat Curtii de Justitie a UE (CJUE) cu o plangere in legatura cu faptul ca Parlamentul European (PE) a incalcat regulile de vot cand a adoptat Raportul Sargentini privind statul de drept in Ungaria, a anuntat miercuri ministrul ungar al justitiei, informeaza MTI preluata de…

- Laszlo Trocsanyi a precizat ca Ungaria pune 'accent pe coeziunea sociala, radacinile istorice, cultura si identitatea' nationale, consemneaza joi MTI. Ministrul ungar a comentat in interviul publicat joi apelul Parlamentului European la activarea Articolului 7 impotriva Ungariei, dupa adoptarea raportului…

- Procurorul general Augustin Lazar spune ca nu are nicio emotie in privinta evaluarii pe care i-o face ministrul Justitiei, Tudorel Toader, Lazar aratand ca se cunoaste pe el si ca de 36 de ani a fost evaluat foarte bine. Procurorul general a fost intrebat, miercuri, la plecarea de la CSM, daca are emotii…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir il desființeaza pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Intr-o postare pe Facebook, Dragomir scrie ca ordonanța privind revizuirea pedepselor date in baza dosarelor la care s-a lucrat pe probe obținute in baza unor protocoale secrete dintre instituțiile statului…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat ca decizia Parlamentului European de a incepe procedura de sanctionare fata de Ungaria este o „razbunare meschina“ a politicienilor pro-imigratie si ca Ungaria va contesta hotararea, citeaza Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat marti Parlamentul European (PE) ca incearca sa "santajeze" Budapesta in legatura cu politicile sale privind migratia, intr-un discurs rostit in fata eurodeputatilor cu o zi inainte ca acestia sa supuna la vot un raport care critica situatia statului de drept in…

- Dupa Polonia, pentru care Parlamentul European a solicitat deja invocarea Articolului 7, adica retragerea dreptului de vot pentru incalcarea valorilor statului de drept, este posibil sa vedem ca, marti, o cerere similara va fi formulata privind Ungaria.