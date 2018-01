Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat,luni, ca asteapta ca judecatorii CCR sa analizeze solicitarile PNL conform Constitutiei si practicilor in materie,afirmand ca liberalii au cerut Curtii sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- "Noul pachet de legi se va aplica tuturor organizatiilor care se implica in astfel de activitati. Misiunea Guvernului este sa monitorizeze organizatiile care pot fi considerate riscuri pentru securitatea nationala. Una dintre variante este sa apelam la procuratura pentru a investiga organizatiile…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa plateasca…

- Guvernul de la Budapesta a accelerat actiunile impotriva omului de afaceri american de origine maghiara George Soros. Noile masuri anti-Soros au fost prezentate chiar in pauza sedintei de guvern de ieri de catre ministrul de interne de la Budapesta. Pachetul cuprinde trei propuneri, care vor fi inaintate…

- 'Aceasta rezolutie a parlamentului armean recunoaste si condamna genocidul impotriva yaziditilor in teritoriile aflate sub controlul gruparilor teroriste in Irak, in 2014', a declarat vicepresedintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului a parlamentului armean, Rustam Mahmudian, prezentandu-le…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru Celebrarea Centenarului Marii Uniri, a declarat ca singurul obiectiv realist in 2018, la nivel de proiect major, este Catedrala nationala si i-a indemnat pe toti cei convinsi de importanta proiectului sa doneze cel putin…

- Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a declarat ca va merge pana la capat cu președintele partidului, Liviu Dragnea, precizand ca se impune de urgența o convocare a Comitetului Executiv Național

- Presedintele socialist al comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ungar i-a cerut premierului Viktor Orban sa se prezinte in fata acestei comisii cu dovezi ca "planul Soros" invocat in repetate randuri de guvernul pe care il conduce exista intr-adevar, relateaza joi MTI. Zsolt…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator al Rusiei lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precieaza ca una dintre vulnerabilitațile…

- Presupusul organizator al atentatului si individul suspectat ca a instalat dispozitivul exploziv intr-un centru comercial din Sankt-Petersburg au fost arestati preventiv si sunt interogati de membri ai Comisiei speciale de ancheta, anunta Serviciul Federal rus de Securitate (FSB). Treisprezece…

- Ex-ministrul Justitiei, actualul presedinte al Comisiei pentru controlul fisierelor Interpol, Vitalie Parlog, ar putea prelua sefia Serviciului de Informatii si Securitate (SIS), dupa ce zece deputati din coalitia de guvernare au semnat o initiativa in acest sens. Anuntul a fost facut de catre presedintele…

- Parlamentarii USR din comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei au propus, marti, la numai cinci minute dupa inceperea dezbaterilor, suspendarea sedintei pe motiv ca trebuie sa fie prezenti la plenul Camerelor reunite ale Parlamentului unde se dezbate proiectul legii bugetului de stat…

- Noua politica nationala de securitate a SUA, care a fost dezvaluita luni, este mai puternica si mai agresiva, iar Rusia este in masura sa ofere un raspuns adecvat, a declarat marti Frant Klintevici, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei Ruse, relateaza Tass.

- Bugetul de stat pe 2018 a primit, vineri seara, vot favorabil pe raport, in comisiile de specialitate de buget-finanțe. Parlamentarii au mai decis ca Fondul de rezerva al Guvernului, ajuns aproape pe zero , va fi suplimentat cu 350 de milioane, din contribuția la Uniunea Europeana. Dezbaterile pe buget…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat miercuri comunitatea internationala sa recunoasca Ierusalimul de Est drept „capitala Palestinei”, informeaza news.ro. „Invit tarile care apara dreptul international si justitia sa recunoaca Ierusalimul ocupat drept capitala Palestinei”, a declarat seful…

- Serialul "Zona crepusculara/ Twilight Zone" va fi relansat, in regia lui Jordan Peele, care va fi si producatorul productiei de televiziune, pentru postul TV CBS, scrie Mediafax.Anuntul a fost facut de postul de televiziune american, care incearca astfel sa castige mai multi abonati pentru…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Marton a facut aceste declaratii in debutul sedintei Comisiei spreciale pentru Legile justitiei, reunite joi dimineata pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. El le-a cerut celor din opozitie sa nu fie duplicitari in mesajele pe care le dau pentru ca,…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- Intentia opozitiei de discreditare a consultarii nationale nu este altceva decat o actiune Soros - a declarat Balazs Hidveghi, directorul de comunicare al FIDESZ, potrivit MTI, citata de Rador. Conform directorului, George Soros a lansat zilele trecute un atac concertat impotriva consultarii nationale,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'in zilele urmatoare' in Grecia, prima vizita a unui presedinte turc in ultimii 65 de ani in aceasta tara, a anuntat joi agentia de presa turca Anadolu, relateaza AFP.'Presedintele nostru va fi primul presedinte turc care va vizita Grecia in ultimii 65…

- Ungaria se confrunta cu un 'atac frontal' din partea miliardarului american George Soros, care ataca tara prin intermediul organizatiilor sale neguvernamentale si al birocratilor Uniunii Europene, a declarat vicepresedintele partidului de guvernamant Fidesz, Gergely Gulyas, relateaza Reuters.Gergely…

- Președintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, și-a dat marți demisia, printr-o scrisoare transmisa parlamentului de la Harare, informeaza agențiile internaționale de presa citate de Agerpres. 'Eu, Robert Mugabe (...) transmit formal demisia din funcția de președinte al Republicii…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- PNL va cere Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa solicite avizul Comisiei de la Venetia pe pachetul de legi ale Justitiei, iar acestea sa fie dezbatute prin procedura parlamentara obisnuita, nu in comisia speciala parlamentara condusa de Florin Iordache, a anuntat marti liderul…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Ungaria se confrunta cu un 'atac frontal' din partea miliardarului american George Soros, care ataca țara prin intermediul organizațiilor sale neguvernamentale și al birocraților Uniunii Europene, a declarat vicepreședintele partidului de guvernamant Fidesz, Gergely Gulyas, relateaza Reuters. …

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- ”Ii felicit pe colegii mei din județ pentru munca extraordinara pe care au depus-o pentru ca Buzaul sa aiba cel mai bun proiect. A fost o competiție transparenta și onesta intre treisprezece județe care indeplineau condițiile impuse de Ministerul Educației și ma bucur ca am reușit sa ajungem in etapa…

- Comisia parlamentara speciala pentru legislatia in domeniul justitiei incepe miercuri dezbaterile asupra proiectelor de modificare a legilor Justitiei.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat, in sedinta precedenta, ca miercuri vor avea loc dezbaterile generale asupra acestor proiecte.…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…

- Orban, care a fost liderul Fidesz din 2003 si a condus anterior partidul intre 1993 si 2000, a fost reales in urma unui vot unanim de sustinere din partea celor 1.358 de delegati, in cadrul celui de-al 27-lea congres al formatiunii. Imediat dupa reinvestire, Viktor Orban a anuntat ca partidul…

- „Sincer, nu. Nu pentru ca nu avem inca la nivelul Parlamentului un control civil suficient de matur. Il ai in SUA, dar acolo ai in primul rand parlamentari foarte bine pregatiti pe domeniile lor si in al doilea rand ai deja sedimentata o relatie, un mod de lucru, in care institutiile se respecta…

- Ana Bogdan (115 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneuluide la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii de 115.000 dolari. Eleva lui Gabi Moraru a trecut cu 6-1, 6-2, dupa un meci de 60 de minuete, de thailandeza Chompoothip Jandakate (950 WTA), beneficiara unui wild-card. In faza…

- Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 ii va audia pe fostii ministri Adriean Videanu si Radu Berceanu, precum si pe avocata Maria Vasii. Anunțul a fost facutm, luni, de presedintele comisiei, social-democrata Oana Florea. Intre timp, conducerea Parlamentului a aprobat…

- "TAROM-ul este un brand national si trebuie salvat. Situatia economica a TAROM-ului nu s-a produs in ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Doua masuri avem, deja le initiem. Prima masura este reorganizarea urgenta a TAROM-ului, inclusiv structura de personal. Ieri (joi - n. r.) am…

- Anatolie Donciu a fost scos cu forța de poliție de la Autoritatea Naționala de Integritate (ANI). Dupa ce, în ultimile zile, Anatolie Donciu și Victor Stratila s-au certat cine sa asigure interimatul, se pare ca președintele Parlamentului a pus capat scandalului. Andrian Candu a expediat Autoritații…

- „Din pacate, probabil cu intentie, lucrarile in aceasta comisie speciala capata un caracter haotic. Astazi ar fi trebuit sa transam macar in parte Codul penal, sa modificam acele articole care trebuiau modificate ca urmare a transpunerii deciziilor CCR. Se afla pe ordinea de zi anterioara (abuzul…

- Adrian Sarbu urmeaza sa fie audiat miercuri la Comisia parlamentara pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda, care a precizat ca membrii comisiei se reunesc miercuri, de la ora 10,00, pentru a parcurge partea de corespondenta neterminata…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut luni, 30 octombrie, la sediul M.Ap.N., o intrevedere cu presedintele Comisiei de securitate nationala, aparare si ordine publica din Parlamentul Republicii Moldova, Roman Botan. Agenda discutiilor a inclus subiecte referitoare la colaborarea bilaterala…

- Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a susținut, luni, în fața Comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, ca persoanele prezente în seara scrutinului în sufrageria lui Gabriel Oprea au luat „masuri operative” pentru a-și menține funcțiile, implicând structurile de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita Guvernului modificarea Legii pensiilor, astfel incat profesorii sa se poata pensiona cu trei ani inainte de implinirea varstei de pensionare. Sindicalistii invoca epuizarea si suprasolicitarea psihica a profesorilor, dar si unele probleme…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa implice organizatii asociate cu miliardarul ungaro-american George Soros in programul privind redistribuirea imigrantilor in statele membre, a declarat duminica purtatorul de cuvant al partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, relateaza MEDIAFAX, citand agentia…