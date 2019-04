Stiri pe aceeasi tema

- "De sarbatori stau cu familia. Am reusit in prima zi, a doua zi de Paste, sa avem pe masa numai produse romanesti. Am rosii si bulion facut acasa. Vreau sa le urez romanilor un Paste foarte fericit, sa se bucure cat pot de familie si prieteni", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- # Unde și cu cine vei petrece sarbatorile pascale? – Paștele acesta il voi petrece peste hotare, avand prima competiție din circuitul Champions Series in China exact de perioada Paștelui. Acolo voi merge impreuna cu antrenorul meu Silviu Anastase. # Cum au fost ultimele concursuri la care ai participat?…

- "Voi fi la o manastire, cu Irina Tanase", a spus Liviu Dragnea la finalul conferintei. Liviu Dragnea s-a aflat sambata la Iași, insoțit de Viorica Dancila și Codrin Ștefanescu. Presedintele PSD a anuntat ca Guvernul va acorda subventii pentru incalzirea serelor pe timpul iernii, astfel incat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea l-a numit vineri pe ministrul Agriculturii Petre Daea „cel mai bun ministru din Guvern” si i-a cerut acestuia sa infiinteze, prin Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA, o retea de hypermarketuri numai cu „produse romanesti, de la producatorii romani”.

- Liviu Dragnea a atacat din nou multinaționalele și i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa lanseze un proiect pentru realizarea unei rețele de hypermarketuri doar cu produse românești.Sondaj HotNews.ro: E nevoie de astfel de hypermarketuri, doar cu produse românești?

- Liviu Dragnea a lansat vineri un nou atac la adresa multinaționalelor, care „considera” ca „romanii trebuie sa manance mai prost și mai scump”, și i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea - „cel mai bun ministru din Guvern” - sa lanseze un proiect de realizare a unei