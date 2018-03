Stiri pe aceeasi tema

- Acasa stai cu geaca de iarna si gluga cu puf, iar in vacanta in tricou cu maneca scurta. Oricat ai incerca sa negi, ideea unei saptamani sau doua petrecute in temperaturi primavaratice, departe de contextul de zi cu zi, e de nerefuzat.

- "Cainii" n-au profitat niciun pic de vacanța de iarna, astfel ca intr-o ierarhie a ultimelor 4 etape din sezonul regulat sunt pe 7, tot acolo unde se aflau și-n decembrie, cand s-a intrerupt campionatul. Așa cum e croit la noi campionatul, vacanța de iarna reprezinta pentru competitoare și o oportunitate…

- In timpul iernii, cel mai practic și confortabil lucru este o geaca calduroasa, dar pentru a o face sa reziste mai mult trebuie sa ai grija de ea, scrie feminis.ro.1. Inchide toate fermoarele și toți nasturii inainte de a baga geaca la mașina.

- Pentru aceste vedete, nu exista ideea de vacanta cu buget redus. Ele pot trece rapid de pe un continent pe altul si de la plaja pe zapada. Candice Swanepoel Observati ceva la supermodelul in costum de baie? Ei bine, da, n-avem in fata doar o femeie frumoasa, ci si una cat se poate de insarcinata, in…

- Valentin Popa, Ministrul Educației, a decis ca in anul scolar 2018 – 2019 cursurile sa inceapa pe data de 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa fie de trei saptamani, dupa consultari cu partenerii sociali, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social, organizata de MEN. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018-2019, cursurile sa inceapa pe 10 septembrie, iar vacanta de iarna sa dureze trei saptamani, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

- Ministerul Educatiei Nationale MEN a organizat miercuri, 7 februarie, o sedinta a Comisiei de Dialog Social CDS in cadrul careia au fost dezbatute o serie de proiecte ce urmeaza a fi aprobate in perioada urmatoare. Principalul subiect aflat pe ordinea de zi a fost draftul ordinului de ministru privind…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Elevii si prescolarii nu vor face cursuri miercuri, 24 ianuarie, cand se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor Romane. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 si 11 februarie.

- PROGNOZA METEO. Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Vacanța de iarna, care a inceput pe data de 23 decembrie, a luat sfarșit, elevii intorcandu-se luni, 15 ianuarie, la școala. Insa, nu pentru foarte mult timp. Mai exact, elevii au la dispoziție trei saptamani pentru a se asigura ca incheie primul semestru cu note bune. In perioada 3-11 februarie 2018,…

- Zi libera pentru elevi dupa vacanta de iarna. VEZI CALENDAR AN SCOLAR 2018, ZILE LIBERE 2018 Elevii se intorc la școala, dar primesc o veste buna. Urmeaza o noua zi libera, inainte de vacanța intersemestriala care va avea loc in perioada 3 – 11 februarie 2018. Elevii nu vor merge la ore in data de 24…

- Ne aflam in plin sezon al vacantelor la schi, asa ca un mic ghid al destinatiilor de top pentru acest tip de escapada ar fi mai mult decat binevenit. Daca te intrebai si tu unde ai putea sa iti petreci cateva zile relaxante, dedicate celui mai vechi sport de iarna, citeste in continuare cele 3 recomandari…

- Elevii si prescolarii buzoieni revin de luni la scoala dupa trei saptamani de vacanta, cursurile semestrului I urmand sa se incheie vineri, 2 februarie 2018, iar la inceputul semestrului al II-lea debuteaza prima sesiune a examenului de Bacalaureat cu probele de evaluare a competentelor lingvistice…

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, va fi in perioada 3-11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- IARNA ca-n povestile de groaza, anuntul meteorologilor. Vin ninsori abundente, viscol si ger polar. VACANTA ELEVILOR S-AR PUTEA PRELUNGI in unele judete Anul 2018 va debuta cu ger si temperaturi mai scazute decat media normala perioadei, in nordul si centrul tarii, in timp ce in celelalte regiuni, se…

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Pentru cei mai multi, iarna este sinonima cu sarbatorile, deci cu cadourile. Mai sunt insa si aceia care o asociaza cu vacanta, fie ea la schi, intr-o tara cu mult soare, sau de ce nu, intr-un oras-metropola, in cautarea farmecului dat de iarna si sarbatori. Pentru fiecare tip de calator, Dupa Afaceri…

- Sfaturi pentru turiști: Seteaza prioritatile, descopera colturi de lume sau de tara pe care nu le-ai mai vazut si lasa-te surprins de noile perspective care iti ies in cale. Defineste obstacolele, gandeste-te o clipa la cati bani ai nevoie pentru calatoria ta si la cum poti sa-i obtii.…

- Vacanța de vara 2018. Nici nu s-a terminat bine vacanța de iarna, ca te gandești deja la cea de vara. Ei bine, in 2018, specialiștii din turism au și cateva sfaturi pentru o vacanța reușita, in 2018. Mai precis, noua. Stabilirea prioritatilor si a bugetului de care ai nevoie, dar si studierea atenta…

- Sfaturile polițiștilor pentru copiii aflați in vacanța. Poliția Romana se preocupa de siguranța copiilor… atat pe durata cursurilor, cat și in vacanțe. Și cum cei mici se afla – in aceasta perioada – in vacanța de iarna, oamenii legii le dau cateva sfaturi, dar și parinților lor. Copiii au mai mult…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Elevii si prescolarii vor reincepe cursurile, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 14 ianuarie 2018. Este cea mai lunga vacanta de iarna din ultimii ani. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie…

- Andra a dezvaluit care este culoare sa preferata, culoare pe care a purtat-o aproape in fiecare zi din aceasta vacanța de iarna pe care a avut-o. Andra, care a primit 1.000 de lei pe minut pentru o cantare pe care a avut-o anul acesta , este una dintre cele mai iubite vedete de pe scena muzicala din…

- Andi Moisescu si sotia lui, Olivia Steer, alaturi de cei doi copii ai lor, au gasit locul ideal unde sa-si petreaca Sarbatorile de Iarna! Cei patru se afla la Dubai, unde petrec in fiecare zi.

- Chiar daca situația ei politica nu e chiar roz, mulți cerandu-i demisia, Angela Merkel și-a facut timp pentru a merge intr-o vacanța la schi, alaturi de soțul ei, Joachim Sauer. Cei doi au ales drept destinație de vacanța celebra stațiune montana din Elveția, St. Moritz, preferata și vizitata de toate…

- Mulți dintre consumatori se orienteaza catre destinații de vacanța pentru iarna. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) vine cu sfaturi pentru consumatorii de servicii turistice.

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Aleșii poporului vor reveni la serviciu pe 15 ianuarie. In timp ce majoritatea populației muncește in așteptarea chinuitoare a Anului Nou, aleșii poporului au ieșit deja in vacanța de iarna. Ei se vor bucura de sarbatorile de iarna mai mult ca alții - pina pe 15 ianuarie. Mulți dintre ei și-au planificat…

- Seful Guvernului a decis sa petreaca Sarbatorile la Braila, alaturi de cei apropiati. Dupa cateva zile de liniste premierul se va intoarce insa la lucru. Presedintele Klaus Iohannis a ales sa petreaca Sarbatorile de Craciun in acest an acasa. Presedindele a marturisit, intr-o discutie…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Elevii si prescolarii intra in vacanta de iarna, incepand de vineri si pana in 14 ianuarie 2018. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, vacanta de iarna care incepe vineri se va incheia in 14 ianuarie, iar urmatoarea vacanta – intersemestriala –…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- A inceput perioada sejururilor de iarna in strainatate. Cum tot mai multi dintre noi facem cumparaturile de bilete de avion, ori de cazare in vacanta de pe internet, polițiștii vin cu recomandari, de care ar trebui sa ținem cont cu toții pentru a ne feri de incidente neplacute. Este important sa va…

- Lidia Buble așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a dezvaluit cu cine urmeaza sa le petreaca. Lidia Buble, care are o relație cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion , așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna și a inceput deja pregatirile in așteptarea lui Moș Craciun! Intr-un interviu…

- Profesorii din judetul Iasi iși vor primi deconturile navetei inainte de vacanța de iarna. Același lucru se va intimpla și in cazul elevilor care primesc burse. Anuntul a fost facut de Sefa Inspectoratului Scolar General Iasi, Genoveva Farcaș: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/19-dec-ora-14-Genoveva-Farcas.mp3…

- In scopul prevenirii și combaterii practicilor care dauneaza vieții, sanatații, securitații și intereselor economice ale consumatorilor și asigurarii dreptului consumatorilor de a fi informați, in cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor se inființeaza structura teritoriala pentru…

- Minifotbal MODESTI… Weekend nefast pentru echipele de minifotbal prezente la editia a saptea a Cupei “Sarbatorilor de Iarna” de la Bacau. Inter Traian Vaslui a inregistrat o victorie si doua infrangeri, in vreme ce AS Solidar Vaslui a pierdut toate cele trei partide din faza grupelor. Prestatii modeste…

- Printre toate ofertele agentiilor de turism care isi trimit clientii in cele mai exotice si spectaculoase destinatii de peste hotare, printre toate biletele low-cost pe care companiile le ofera in fiecare an si care se cumuleaza in pachete atractive de a-ti petrece vacantele si concediile in afara Romaniei,…

- Destinații turistice in Romania pentru vacanța de iarna? Aflați in goana dupa locuri exotice și calduroase, romanii uita de frumusețile patriei. Insa aceste trei locuri de poveste pot face pe oricine sa se razgandeasca și sa petreaca sarbatorile de iarna pe meleaguri romanești.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, luni, ca a primit asigurari din partea reprezentantilor industriei alimentare ca produsele alimentare nu se vor scumpi in perioada sarbatorilor de iarna, afirmand ca acestia s-a pacali singuri daca ar majora preturile.

- A inceput perioada sejururilor de iarna in strainatate. Cum tot mai multi romani cumpara de bilete de avion ori de cazare in vacanta de pe internet, politistii vin cu recomandari de care ar trebui sa tinem cont cu totii.

- Priveliste iesita din comun pe bulevardul central al Chisinaului. Chiar daca ne aflam deja in sezonul rece, se pare ca nu toti soferii se grabesc sa-si inchida geamurile la masini, unde mai pui acoperisurile.

- Inceput de decembrie, cand toata lumea se gandește la zapada și sarbatoarea de Craciun. E insa și una dintre cele mai bune perioade pentru a-ți rezerva vacanța de vara viitoare. Anotimpul alb este cel in care se da startul perioadei de Early Booking pentru cele mai indragite destinații ale anului 2018.