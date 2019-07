Unde apelam pentru servicii prompte de tractari auto si asistenta auto in judetul Iasi? Sunt foarte neplacute momentele cand se intampla sa ai probleme la masina, mai ales daca te afli intr-o zona total necunoscuta si nu ai la cine apela sau este o ora tarzie din noapte.



Sunt tot mai dese aceste probleme intalnite de catre soferii din trafic. Se poate intampla oricui sa ramana fara baterie, inzapezit, sa se defecteze masina, sa ramana fara combustibil, sa faca pana, sau alte probleme tehnice ce pot aparea la o masina.



Ce faci cand ramai cu masina in in mijlocul drumului fara nicio solutie?



In situatia in care intampini o astfel de situatie pe una dintre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

