- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA.

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- Doar luni ne mai bucuram de vreme insorita. De marti, temperaturile scad cu 10 grade si apar ploile. Vremea va fi deosebit de calda luni, cu temperaturi care vor ajunge si la 25 de grade Celsius in Capitala, spun meteorologii. Vremea va continua sa fie frumoasa si marti, insa, insa noaptea vor aparea…

- Iarna nu se lasa dusa usor din Romania. De duminica, 10 martie, se intorc ninsorile, vantul puternic, iar temperaturile scad dramatic, cu pana la 15 grade Celsius. Dupa mai multe zile cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, iarna se intoarce in forta. Potrivit meteorologilor ANM, racirea va incepe…