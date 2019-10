Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a participat in weekend la amfAR Gala Milano, un eveniment caritabil organizat in cadrul Saptamanii Modei din Milano. Pentru acest eveniment, Ghenea a imbracat o spectaculoasa rochie alba cu o multitudine de pietre și margele aplicate pe ea. Rochia lunga pana la pamant avea un singur…

- Un tanar din Maroc, dar care locuia in Cluj Napoca, a fost declarat indezirabil pe o perioada de 10 ani din rațiuni de securitate naționala. A. Abouhamda a fost filat de catre Serviciul Roman de Informații, ofițerii serviciului avand indicii ca tanarul ”intenționeaza sa desfașoare activitați ce constituie…

- Ziarul Unirea Un deputat PNL de Alba, revoltat de rectificarea bugetara a Guvernului. Ajutoarele sociale, mai importante decat proiectele de infrastructura Rectificarea bugetara – dovada eșecului guvernarii PSD Rectificarea bugetara adoptata ieri de Guvern reprezinta una dintre cele mai fidele imagini…

- Un tanar de 32 de ani a murit, sambata, intr-un accident rutier pe DN1 Cluj-Napoca – Huedin, la Capușu Mare. A fost gasit fara viața intre fiarele contorsionate ale unui autoturism, dupa impact cu un TIR, scrie Romania24.ro. Mașina in care se afla a ramas in mijlocul drumului dupa accident, iar celelalte…

- Unul dintre cei mai așteptați artiști ai festivalului UNTOLD, Armin van Buuren a avut vineri seara un show exclusiv, realizat special pentru ediția aniversara din acest an. Artistul și-a deschis show-ul cu orchestra Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca pe scena și cu imnul național al Romaniei. A…

- Ziarul Unirea Un tanar dintr-o comuna din Alba și-a dat intalnire cu polițiștii. Aceștia l-au așteptat cu un dosar penal, pentru conducere sub influența alcoolului Un tanar din Bucerdea Granoasa s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a fost surprins de polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj la volanul…

- Ziarul Unirea Un deputat de Alba solicita desecretizarea apelurilor prin 112 Un deputat de Alba solicita desecretizarea apelurilor prin 112 PNL solicita desecretizarea apelurilor facute prin 112 in cazul tragediei de la Caracal. Oricat de șocante ar fi aceste inregistrari, ele sunt dovada ca adevarul…

- Ziarul Unirea Un vulcan “adormit”, care se afla la o distanța de sub 300 de kilometri de Alba, este pe cale de a se “trezi” Descoperire de senzație a cercetatorilor straini, in Romania. Conform acestora, in Vulcanul Ciomatu-Puturosu din Carpații Orientali, loc in care s-a format Lacul Sfanta Ana, exista…