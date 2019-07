Stiri pe aceeasi tema

- ​Site-urile de știri și alte organizații mass-media din Europa, inclusiv din România, pot beneficia de cursuri prin care membrii lor vor putea învața sa-și dezvolte afacerile, în cadrul unui program realizat de compania Google, la care au început înscrierile. Citește…

- Inscrisa intre obiectivele dezvoltarii durabile stabilite la orizontul lui 2030, perspectiva unei lumi in care nicio persoana sa nu mai sufere de subalimentare la acest termen releva o ”provocare imensa”, se arata in raport.”Nu vom atinge pana in 2030” acest obiectiv, a deplans directorul…

- Foametea a afectat 821,6 milioane de persoane la nivel mondial in 2018, comparativ cu 811 de milioane anul precedent, potrivit unui raport anual publicat luni de mai multe organizatii ONU care deplang o crestere a numarului celor afectati de acest flagel pentru al treilea an consecutiv, relateaza…

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice încercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum își…

- LG Electronics (LG) anunța astazi punerea in vanzare a primului televizor OLED 8K din lume (modelul 88Z9), precomenzile pentru TV-ul de 88 de inch incepand din aceasta saptamana in Coreea de Sud. Disponibilitatea pe piețele-cheie din America de Nord și Europa va incepe din al treilea trimestru al anului. …

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) marcheaza Ziua Mondiala fara Tutun prin activitati de informare si constientizare in mediul scolar sau in comunitate privind efectele nocive asociate fumatului. "Agentia Nationala Antidrog (ANA) se alatura Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru marcarea Zilei…

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum iși poate…

- 4 mai este declarata Ziua naționala a inimii. In Romania, peste 140.000 de oameni mor anual, din cauza problemelor cardiovasculare, reprezentand 60% din totalul deceselor inregistrate. Bolile cardiovasculare cauzeaza de trei ori mai multe decese decat diferitele forme de cancer, infarctul…