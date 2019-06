Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata, in timp…

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat duminica instantei competente cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a accidentat mortal o femeie pe o trecere de pietoni din municipiul statiune Vatra Dornei, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Suceava, in noaptea de vineri spre sambata,…

- O femeie in varsta de 67 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a murit la cateva ore dupa ce a fost lovita de mașina condusa de un șofer care avea o alcoolemie imensa. Accidentul s-a produs vineri seara, in jurul orei 22.00, pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei. Din primele cercetari ale ...

- (update) Șoferul in varsta de 21 ani, care in aceasta dimineața pe str. Grenoble, pe trecerea pentru pietoni a tamponat o doamna care in urma leziunilor a decedat in drum spre spital, a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul Direcției de Poliție mun. Chișinau.O femeie de 61 de ani și-a pierdut…

- Accidentul s-a produs pe o trecere de pietoni din orasul Falticeni, judetul Suceava. Femeia in varsta de 28 de ani si baietelul acesteia traversau strada in mod regulamentar cand au fost loviti de un sofer neatent.

- Fetita traversa regulamentar, cand soferul a lovit-o si a mers mai departe linistit. Soferul vinovat pentru producerea accidentului, un barbat in varsta de 65 de ani din oraș, și-a vazut in continuare de drum. Politistii au reusit sa il gaseasca pe sofer, intr-un tarziu. Acesta era acasa.

- O femeie de 29 de ani, insarcinata, a fost ranita intr-un accident petrecut miercuri la Alba Iulia. A fost acrosata de o masina al carui sofer a efectuat o manevra de mers inapoi. Acesta a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au fost…

- Un adolescent de 17 ani, din Suceava, a fost lovit de o mașina, cand traversa regulamentar strada Ana Ipatescu. El a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat de 67 de ani, din Radașeni. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza s-a intocmit dosar…