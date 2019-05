Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 45 de ani din Topoloveni, județul Argeș, s-a spanzurat in aceasta dimineața. Corpul neinsuflețit a fost descoperit chiar de fratele sau. Barbatul in varsta de 45 de ani și-a luat viața pentru ca nu-și mai putea achita ratele la banca, a anunțat universulargesean.ro. Respectivul…

- Un tanar actor de 18 ani, care a interpretat rolul unui infractor adolescent din Napoli intr-un film adaptat dupa un roman publicat de Roberto Saviano, a fost ranit cu lovituri de cutit in acest oras din sudul Italiei, noteaza AFP.

- Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Baldovinesti a fost arestat preventiv cu acuzatia de tentativa de omor, dupa ce ar fi injunghiat cu un briceag un baiat in varsta de 14 ani, au anuntat marti reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, informeaza Agerpres.Citește și:…

- Gigi Becali a alcatuit lotul și a controlat toate deciziile importante. Cand s-a indepartat de titlu, vinovați au devenit managerul și antrenorul, a caror influența in management a fost minima. Patronul hotaraște cine vine la FCSB, cine pleaca, alege formula de start și dicteaza des modificari in timpul…

- E oficial:Vezi ce se intampla cu alocatiile copiilor incepand de luni: cati bani vor primi elevii in fiecare luna Veste buna pentru multi romani: incepand de luni vor primi mai multi bani in fiecare luna. Ordonanta de urgenta care prevede cresterea alocatiilor pentru copii intra in vigoare incepand…

- Un vrancean acuza ca, alaturi de alt barbat din județ, dar și de alte 48 de persoane din toata țara, a fost victima unei firme, care recruteaza forța de munca pe un site de anunțuri. Un barbat in varsta de 59 de ani, din localitatea Calimanești, și un focșanean in varsta de 47 de ani, […] Articolul…

- Administratorul unei firme din Suceava a ajuns la capatul rabdarii pentru ca nu reuseste sa gaseasca angajati ca sa-si dezvolte afacerea, cu toate ca sustine ca ofera salarii la nivelul celor practicate in Spania si Italia. Corina Seserman ne-a spus ca a incercat sa convinga inclusiv asistati social…

- Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh. Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica,…