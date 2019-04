Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Miculaiciuc, sofer la o firma de curierat din Anglia, a aflat ca statea blocat in trafic din cauza accidentului in care iubita lui, pe care o stia in drum spre munca, a murit. Acum, tanarul este sfasiat de durere, iar marturia lui este de-a dreptul cutremuratoare.

- Sorina Gheorghe, o tanara de 24 de ani, si-a pierdut viata in Anglia, intr-un accident. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, sofer la o firma de curierat, a fost blocat in trafic din cauza tragediei. Dupa o ora de stat bara la bara, a aflat ca victima este chiar iubita lui.

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- Traficul rutier pe Valea Oltului, pe sensul de mers Sibiu - Ramnicu Valcea, este blocat joi seara, in dreptul localitatii Brezoi, pentru a permite pompierilor sa intervina la incendiului de padure din zona, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.ro.Citește…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN1 A in judetul Brasov, in apropiere de limita cu judetul Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Ciprian Sfreja in accident au fost implicate doua camioane unul gol si unul care transporta detergenti . "La fata locului se deplaseaza…

- Traficul rutier este blocat la aceasta ora pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 18+500, pe sensul catre Capitala, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate sapte autoturisme, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Cinci oameni au primit ingrijiri medicale in urma unui accident rutier petrecut pe Autostrada A3 in zona Gilau-Turda. Din primele date, in accident sunt implicate un microbuz cu 8 oameni si un TIR. Microbuzul s-a rasturnat pe carosabil.

- Un barbat de 49 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un accident rutier pe fondul folosirii telefonului mobil in timpul sofatului. O persoana a fost ranita si a ajuns la spital pentru ingrijri medicale.