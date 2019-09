Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a fost impușcat mortal in timp ce se afla intr-o mașina impreuna cu iubita sa, un model din Costa Rica, potrivit presei locale. La un moment dat se poate observa pe imaginile camerelor de supraveghere doi motocicliști care se apropie de mașina in care se aflau cei doi și trag mai multe focuri…

- Marti, 13 august, a fost o zi cu ghinion pe soselele din Neamt. In interval de citeva ore, s-au produs trei accidente rutiere, soldate cu tot atitea victime. Conform informatiilor oferite de cei de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt, prima solicitare de interventie pentru o victima a unui accident…

- Fundasul roman Lucian Goian a semnat un contract pe un an cu clubul indian Chennaiyin FC, a anuntat fotbalistul, marti, pe contul sau de Instagram. ''Sunt foarte fericit sa anunt ca am semnat o intelegere pe un sezon cu @chennaiyinfc. Sunt foarte incantat de acest lucru si astept cu nerabdare…

- ■ un tinara baut si fara permis a fost implicat intr-un accident cu o caruta ■ si carutasul era baut ■ Un tinar de 18 ani, din Horia, care a urcat la volan desi nu avea permis de conducere si consumase si bauturi alcoolice a fost implicat intr-un accident rutier cu o caruta. Carutasul, care […] Articolul…

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru Brighton in meciul pe care echipa sa l-a castigat in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Watford, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Angliei. Andone a inscris in repriza secunda, la doar un minut dupa introducerea sa in…

- Un baietel de cinci ani, din localitatea Leghin, care a suferit un traumatism cranio-cerebral dupa ce a cazut de pe un cal a fost transportat la o clinica din Iasi, joi, 8 august. In aceeasi zi, angajatii Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt au mai intervenit la doua accidente rutiere, din care unul…

- Alin Toșca (27 de ani) a ajuns la o ințelegere cu echipa antrenata de catre Marius Șumudica, Gaziantep Gazisehir. Fundașul roman a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea turca, unde va evolua alaturi de fostul fundaș stanga al FCSB-ului, Junior Morais (32 de ani). In sezonul trecut, Toșca…

- Marc Batchelor a fost asasinat pe o strada din Johannesburg de doi barbati pe motocicleta, care au tras asupra lui cu arme semi-automate. Modul lor de comportament i-a facut pe martori sa presupuna ca acestia erau profesionisti. "Marc Batchelor a murit in propriul vehicul, asasinii nu au luat…