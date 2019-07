Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 11 ani din Romania s-a inecat in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, iar prietena ei in varsta de 10 ani este internata in stare grava la spital. Cele doua copile se aflau la o petrecere aniversara, cand una dintre ele a alunecat in apa, iar cealalta a sarit sa o salveze..

- Un baiat in varsta de 15 ani a murit inecat in raul Moldova, la Darmanesti, in zona podului CFR, iar pompierii i-au recuperat trupul duminica seara, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, baiatul plecase duminica dupa-amiaza la scaldat…

- Cei trei copii - doi in varsta de 11 ani si unul de 12 ani - au fost ucisi de fulgere marti dupa amiaza in timp ce se aflau intr-un copac unde se urcasera pentru a strange fructe intr-un sat din districtul Dang, a indicat Pabitra Chand, un politist local. De asemenea, trei barbati - in varsta…

- Un barbat de 72 de ani, din comuna damboviteana Cornesti, a murit dupa ce a cazut dintr-un copac. Barbatul se cocotase intr-un tei, in fata locuintei. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut sa il salveze.

- Producatorul și Dj-ul francez Philippe Cerboneschi, supranumit "Zdar", component al duoului francez Cassius, a murit la varsta de 52 de ani in urma unui accident, miercuri seara, la Paris. Anunțul a fost facut de agentul sau de presa, citat de AFP. „A cazut in urma unui accident de la fereastra unei…

- Accident de munca mortal in Pitesti. Un barbat de 47 de ani, originar din localitatea Colonesti, judetul Olt, s-a stins din viata pe patul de spital, dupa ce a cazut in gol in timp ce decora un stalp.

- Trei persoane au murit duminica pe aeroportul Tenzing Hillary din Nepal, dupa ce un avion de mici dimensiuni a lovit în timpul decolarii un elicopter staționat pe pista, au anunțat reprezentanții aeroportului, citați de Reuters, conform Mediafax. Printre persoanele decedate se numara co-pilotul…