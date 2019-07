Tribunalul Uniunii Europene a anulat in ziua de 18 iunie decizia Comsiei Europene din 2015 privind recuperarea de catre Romania a unor despagubiri date oamenilor de afaceri suedezi de origine romana Viorel și Ioan Micula, in urma unui arbitraj la Curtea de la Washington. Aceasta este o etapa dintr-un lung șir de procese in care a fost implicata Romania, inclusiv impotriva Comisiei Europene. Despre riscurile deciziei din 18 iunie se va discuta in viitoarea ședința de guvern. Scurt istoric al dosarului arbitral international nr.ARB/05/20 Romania a aderat la Conventia pentru reglementarea diferendelor…