In prezent, beneficiarii acestei resurse naturale regenerabile sunt, pe langa ștrandul termal, recent reabilitat, cladirile publice (școli, gradința, primarie ...

Daca in cel de urma, innoirea la intrecere a localnicilor te surprinde, și in celelalte s-au construit case noi ori au fost renovate altele.

La sediul primariei, a fost semnat, astazi, contractul pentru executia acestui obiectiv, a carui valoare este de 13 milioane de lei.

Au fost primiți circa 2,2 milioane de lei pentru rețeaua de apa, sistemul cuprinzand pe langa rețeaua de conducte, o stație de tratare și contorizarea

Administratia locala din Nadrag are planuri indraznete pentru acest an. Pe langa lucrarile de infrastructura, prioritara este și atragerea de noi...

Astfel, in centrul de comuna investiția de inființare a rețelei de canalizare se afla in derulare, conductele fiind deja postate pe patru dintre ...

Dupa ce au asfaltat cu fonduri locale strazile satului Iosifalau, doar cateva nefiind finalizate, urmand ca lucrarile sa continue in primavara ...

Anul 2019 va aduce celor peste 3.600 de locuitori din comuna noi investiții in infrastructura, care vor contribui la imbunatațirea standardului de viața.