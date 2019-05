Un orădean s-a distrat cu o femeie și apoi i-a furat mașina Un oradean s-a distrat cu o femeie pe care a cunoscut-o intr-un bar și apoi a disparut cu mașina acesteia. El a fost prins de polițiști la volanul Mercedesului furat, la puțin timp dupa ce fugise. Oamenii legii au descoperit ca se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere. Barbatul de 37 de ani a luat masina miercuri seara putin inainte de ora 23 si a condus-o spre zona industriala, fiind oprit de politistii Serviciului Rutier pe strada Uzinelor din Oradea, in jurul orei 23.20, arata ebihoreanul.ro. „In momentul in care a fost depistat de politisti, acesta conducea autoturismul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

