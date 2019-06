Stiri pe aceeasi tema

- Petru Ilieșu, președintele Fundatiei Timisoara ‘89, a trimis o scrisoare deschisa Primariei Timișoara și Consiliului Local, transmițandu-le reprezentanților acestor instituții ca din cauza subvențiilor intarziate de la primarie este in pericol de a suspenda activitatea fundației. Petru Ilieșu…

- Reprezentanții Fundatiei Timisoara ‘89 au trimis o scrisoare deschisa Primariei Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Petru Ilieșu, președintele fundației, le transmite aleșilor ca din cauza lipsei de bani și din cauza subvențiilor intarziate de la primarie este in pericol de a suspenda…

- Astazi, Departamentul pentru Situații de Urgența, cu sprijinul LIDL Romania și al Fundației pentru SMURD lanseaza programul național “Punct de prim ajutor. Fii salvator!”, pentru educarea populației in acordarea primului ajutor in situații de urgența și dotarea unor spații publice intens tranzitate…

- Vedeta de televiziune Mirela Vaida a transmis un mesaj emoțoionant pentru celebrul actor Alexandru Arșinel, care implinește 80 de ani. Renumitul actor Alexandru Arșinel iși aniverseaza ziua de naștere in data de 4 iunie. Acesta implinește 80 de ani. Cu ocazia aniversarii artistului, Mirela Vaida a transmis…

- Federatia Nationala "Omenia" a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania organizeaza, vineri, Congresul National, care reuneste reprezentantii celor 129 de case de ajutor reciproc ale pensionarilor membre ale Federatiei, care insumeaza peste 1,4 milioane de membri. Excluziunea financiara…

- Gica Hagi s-a revoltat din cauza situației in care se afla Romania, care va pleca la startul viitoarei ediții a cupelor europene de pe locul 32 in topul coeficienților, peste noi fiind chiar și Liechtenstein, așa cum a scris azi Gazeta Sporturilor. ...

- Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania si Universitatea „Valahia” din Targoviste, prin intermediul Centrului de Cercetare a Istoriei si Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu”, organizeaza in perioada 16-18 mai 2019 Masa Rotunda intitulata Monumentele aflate in patrimoniul…

- Andreea Balan a postat un mesaj prin care doreste ca toti rautaciosii sa inteleaga ca niciun om nu are nevoie de critici, ci de iubire, sprijin si apreciere. "Omul nu are nevoie sa fie judecat. Are nevoie de mangaiere, de sprijin, de iubire si de o farama de apreciere sincera", a scris Andreea…