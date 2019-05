Stiri pe aceeasi tema

- O mama a descoperit un pește cu „dinți de om”, in timpul unei plimbari pe plaja cu copilul ei! „Am fost șocata” – Foto O mama a gasit un pește cu „dinți de om”, in timpul unei plimbari pe plaja cu copilul ei in varsta de trei ani. Femeia s-a declarat șocata de ceea ce a descoperit. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Lița Dumitru, 69 de ani, a revenit pentru prima data in Romania dupa 2 ani petrecuți in Statele Unite al Americii. Stabilit in SUA, in Atlanta, acolo unde antreneaza acum o grupa de copii și juniori, Lița Dumitru a vorbit noua sa viața din SUA. „M-a surprins in primul rand ca oamenii sunt primitori.…

- Verde-n ochi: Investitorii straini ocolesc Moldova – O spune un reputat expert economic / Alexandru Stratan a declarat ca dupa anul 2008 Moldova a avut o scadere dramatica a procesului investițional. Daca în 2008 ponderea în PIB a investițiilor era de aproximativ de 30%, dupa 2008…

- Astazi, 13 martie a.c., la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, s a desfasurat ceremonia de deschidere a exercitiului multinational Platinum Eagle 19.1.Locotenent colonel Ciprian Balica, conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului 341 Infanterie…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise duminica de o tornada care a provocat daune "catastrofale" în Alabama, în sud-estul Statelor Unite, a declarat un șerif local citat de AFP."În acest moment, avem 14 decese confirmate", a declarat Jay Jones, șerif în…

- Menopauza este un fenomen fiziologic intalnit in randul tuturor femeilor. Apare in perioade diferite de timp, specialiștii susțin ca varsta intre care poate aparea menopauza este intre 40 și 55 de ani, iar varsta medie este la 49 de ani. Caracterizata prin deficiența permanenta a hormonilor estrogeni,…

- Potrivit presei internaționale, momentul a fost unul de mare amploare, nu mai puțin de 1600 de persoane vizionand cum fortareata din beton cu 8 etaje botezata „Monaco” si situata intr-un cartier bogat al orasului s-a transformat in munti de moloz. Cladirea va fi inlocuita de un memorial…

- Pe locul casei lui Pablo Escobar va fi construit un memorial pentru victimele terorii domniei traficantilor de droguri. Pablo Escobar a fost unul dintre cei mai cunoscuti traficanti de droguri din istorie, controland la sfarsitul anilor '80 aproape 80% din traficul mondial de cocaina.…