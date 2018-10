Un NUTRIŢIONIST ROMÂN spulberă toate miturile: "E chiar bine să mănânci seara dacă vrei să slăbeşti." ALIMENTELE RECOMANDATE Masa de seara este poate cea mai controversata masa a zilei. Cea mai simpla si stupida metoda de slabire spune sa „nu mai mananci dupa ora X” sau „sa nu mai mananci seara”. E in regula sa mananci seara, indiferent ca vrei sa slabesti sau sa pui muschi. E chiar bine sa mananci seara. Acum, depinde la ce ora te culci si ce mananci la aceasta masa, daca ea vine dupa un antrenament sau nu, daca ai mancat suficient in cursul zilei. A sari peste masa de seara este pentru multi un mare deserviciu: corpul va arde masa musculara pentru energie. Poate doar pe o dieta ketogenica poti face… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Francezii mananca preparate bogate, beau foarte mult vin și fumeaza. Și totuși, cum de sunt ei atat de slabi și in forma?Studiile recente au raportat faptul ca ei au afirmat ca exista o așa-numita dieta franceza, de care nu foarte mulți știu, scrie realitatea.net. Pe tot parcursul vieții,…

- Dieta discociata este una dintre cele mai populare diete de slabit din lume. Aproape ca oricine a auzit de ea, dar și de efectele sale. Dieta disociata se intinde pe o perioada de 9 zile, in care se consuma alimente diferite - trei 3 zile de carne, 3 zile de fructe și legume, 3 zile de lactate. Dieta…

- DIETA. Lionel Messi si-a modificat dieta dupa ce a inceput sa simta rau in timpul meciurilor. In urma cu patru ani, in timpul amicalului Romania – Argentina 0-0, atacantul de 31 de ani a vomitat in timpul ...

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar: - Ma, esti imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur si simplu la cort, iei omul si il mananci! Nu se face asa...- Dar cum sa fac, sefu?

- Kilogramele in plus iți dau batai de cap? Ei bine, daca iți dorești sa fii intr-o forma de invidiat la evenimentul la care vei lua parte in curand iți propunem sa urmezi dieta de 48 de ore, in urma careia vei slabi patru kilograme.

- Bine e sa mancați cu 4 ore inainte de culcare. De la aceasta masa pana va culcați, sa beți doar apa sau ceai. Asta e cazul ideal, din mai multe motive. Acum, insa, nu discutam cazul ideal pentru ca...

- Este foarte important sa consumi banane cu apa calda in fiecare zi. Ce trebuie sa faci? Mananca doua banane si bea doua pahare de apa calda dimineata, pe stomacul gol. Poti manca orice la celelalte mese, insa ultima masa trebuie sa fie inainte de ora 18:00.

- O modalitate simpla prin care poți sa scapi de kilogramele in plus este sa urmezi dieta lichida, care se bazeaza pe eliminarea alimentelor solide din alimentație pe tot parcursul curei de slabire. Tocmai de aceea, este recomandat sa nu se țina mai mul de trei-cinci zile.