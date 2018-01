Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Avram a povestit ca, pe vremea cand soțul ei era la Realitatea TV, ii era groaza sa se uite pe audiențe. "Pe vremuri, Mihai Gadea era competiția directa a lui Adrian Ursu care este soțul meu. El era la Realitatea TV și avea nopți cand venea acasa, iși lasa capul pe masa și ofta din…

- Se intampla deseori ca atunci cand teoriile stiintifice sa fie confruntate cu realitatea, primele sa aiba unele probleme. In mod particular, acest lucru se intampla in astronomie, domeniu nou, unde exista o cursa intre teorii si observatii,...

- Anul 2018 nu va reusi sa impace toate zodiile care vor sa traiasca o iubire ca-n filme. Pe plan amoros, cateva dintre ele vor suferi si se vor confrunta cu deceptii. Afla mai jos care sunt zodiile care isi vor lua adio de la partener, scrie Realitatea.net.

- Spre deosebire de alti ani, s ar parea ca 2017 a fost anul unor mari rezolutii pentru foarte multi crestini. Ar putea sa insemne, oare, ca ne intoarcem cu fata catre mai bine Intotdeauna directia omului este catre bine. Dar din punctul lui de vedere. Adica revolutia aceasta a binelui porneste de la…

- Realitatea virtuala (Virtual Reality sau VR) este una din tehnologiile de ultima generatie, care cunoaste o dezvoltare fara precedent. Ochelarii VR au devenit in ultima perioada aproape o obisnuinta, fiind comercializati la preturi accesibile tuturor.

- Alin Tise despre banii europeni obtinuti de judet: "Proiectul, cat doua stadioane Cluj Arena" Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a vorbit marti, la Realitatea FM Cluj, despre obtinerea celor 80 de milioane de euro fonduri europene pentru 100 de kilometri de drumuri judetene. "Ziua…

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, sustine, intr-o declaratie politica, faptul ca, la nivel national, investițiile sunt mai mari cu 10,3% in trimestrul 3 și cu 3,6% mai mult pe primele 9 luni fața de aceeași perioada a anului trecut. “Realitatea economica anuleaza și ultima linie de atac impotriva…

- Dupa ce Igor Dodon a declarat ca nu va promulga „in niciun caz” proiectul de lege privind combaterea propagandei ruse din Republica Moldova, Partidul Democrat, care a fost și autor al proiectului, susține ca decizia lui Dodon este inca un gest populist și o manifestare a dragostei fața de Federația…

- Marius Sumudica si Cristian Sapunaru au fost implicati într-o bataie generala, dupa meciul câstigat cu 2-1 de echipa lor, Kayserispor, în fata celor de la Alanyaspor, informeaza Realitatea TV.

- Invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV, filosoful Mihai Șora a declarat ca a protestat pentru viitorul copiilor care se nasc și pentru a lupta pentru țara sa, subliniind ca manifestațiile de acum trebuie sa dainuie atât

- Rareș Bogdan, atac furtunos la Claudiu Manda: Nu ințelege președintele carei comisii este! Jurnalistul Rareș Bogdan a lansat un atac furtunos la adresa senatorului PSD Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, dupa ce acesta a solicitat marți demiterea generalului Dumitru…

- Departamentul de stat al SUA a raspuns solicitarii facute de Realitatea TV, care a cerut lamuriri privitoare la declaratia de luni, prin care se "solicita imperios Parlamentului României sa respinga legile Justitiei".

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Actrita Stela Popescu, in varsta de 81 de ani, a murit joi. UPDATE 1: Primele informatii arata ca actrita a fost gasita decedata in locuinta sa. Echipajul SMURD sosit la fata locului a constatat decesul. “Acum ma duc la ea acasa. Nu stiu ce se intampla. M-a sunat acum cinci minute Ursu Adrian. Vai de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala au destructurat o grupare infracționala care ar fi cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, prin evaziune fiscala in domeniul comerțului cu cherestea. 15 percheziții au fost operate miercuri la sediul…

- Peste 100 de copii din intreaga țara, pacienți cu afecțiuni incurabile sau care le limiteaza viața, aflați in grija centrelor Hospice Casa Speranței din București și Brașov, beneficiaza de sesiuni de terapie bazata pe realitatea virtuala și augmentata.

- Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu s-a prezentat in aceasta dimineața la sediul DNA pentru a da explicații in calitate de martor in dosarul "Baza Cutezatorii", anunța Realitatea TV.In dosarul Cutezatorii mai sunt cercetați fostul tenismen Dinu Pescariu si Mihnea Costoiu, fost secretar…

- Compania brasoveana Elmas a fost marele castigator la Gala Capital - Premiile industriei romanesti la categoria „Tehnologie“. Elmas este o companie cu capital privat autohton care isi desfasoara activitatea in domeniul echipamentelor de ridicat si manipulat. Specialistii companiei lucreaza la un ascensor…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca unele organe judiciare "se hranesc cu iluzia statisticilor de profil", ignorand uneori realitatea si modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor in faza de urmarire penala. "Din materialitatea…

- Progresele României de a îndeplini recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în domeniul justiției sunt afectate de situatia politica, mentioneaza raportul Comisiei Europene, dat ieri publicitatii. În document sunt invocate, printre altele, scandalurile…

- O societate comerciala din București face bani pe spatele timișorenilor cu automate pe care le-a amplasat prin urbe, pentru care nu platește nici o taxa. Pana acum, polițiștii locali i-au sancționat de mai multe ori pe reprezentanții societații care are aparate de plata de tip paypoint prin oraș și…

- Design-ul interior sau cursurile școlare sunt doar doua domenii în care realitatea virtuala ar putea aduce schimbari majore în perioada imediat urmatoare. Calatoriile pe harta agațata în clasa pot fi înlocuite cu experiențe educative virtuale. Evident, realitatea…

- Redacția cotidianului "Romania Libera" a semnalat printr-o scrisoare deschisa pericolul ca independența editoriala sa le fie grav afectata in urma unor manevre ale lichidatorului judiciar. Care intamplator este grupul care controleaza Mediafax și este consultant al administratorului special de la Realitatea…

- In baza cererii nr. 138142 din data de 19.10.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Allegoria Kreativ SRL. Potrivit Monitorului Oficial,…

- Realizatorul Rares Bogdan si membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) par sa fie captivi intr-un cerc vicios: forul amendeaza postul Realitatea TV, jurnalistul contesta sanctiunea si lanseaza atacuri dure la adresa membrilor forului, institutia il amendeaza din nou, realizatorul riposteaza…

- Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților l-a votat pe fostul premier Sorin Grindeanu pentru a prelua șefia ANCOM. Pe 24 octombrie, Comisia economica, industrii si servicii din Senat si Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor au adoptat un raport…

- Fosta directoare a companiei „Gas Natural Fenosa”, Silvia Radu, și consilierul municipal PPEM, Ruslan Codreanu, au fost numiți în calitate de viceprimari ai Capitalei. Anunțul a fost facut de catre primarul general interimar, Nistor Grozavu, în dimineața zilei de…

- Cozmin Gușa a explicat la Realitatea TV interventia sustinuta astazi de presedintele Klaus Ioahannis. Consultatul politic avertizeaza ca țara noastra trece prin „intr-un moment foarte complicat” adaugand ca seful statului a comunicat o serie de lucruri foarte grave.

- La Timisoara a inceput o noua editie a celui mai important eveniment in materie de mobilier, ExpoMobila! Evenimentul a debutat astazi și se va desfasura pe parcursul a patru zile, pana duminica, 5 noiembrie, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara. Publicul este asteptat zilnic, intre orele 10:00-20:00,…

- Un accident grav de circulație, cu urmari tragice, a avut loc miercuri dimineața, pe DN 17, in județul Suceava, conform Realitatea TV. Cinci oameni au murit carbonizați dupa ce un autoturism s-a izbit violent de o autoutilitara. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism. Echipajele de…

- Extinderea relațiilor comercial-economice moldo-coreene precum și lansarea unor proiecte in domeniul energiei inteligente, eficienței energetice și tehnologiilor informaționale au fost subiectul discuție in cadrul intrevederii de astazi a reprezentanților Ministerului Economiei și

- Un control facut de experti ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA), in perioada 9-16 octombrie, a ajuns la concluzia ca, in acest moment, Romania are o serie de probleme in domeniul securitatii nucleare si a radiatiilor care trebuie rezolvate in perioada urmatoare.

- Rezultate LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49. Duminica, 29 octombrie, LOTERIA româna organizeaza o noua extragere LOTO 6/49, LOTO 5/40, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus și Joker. Reportul este unul foarte mare, de 2,4 milioane de euro la Joker. Realitatea.

- Impozit 1% pentru microintreprinderi Guvernul va mari numarul microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1% pe veniturile realizate, prin creșterea plafonului de incadrare ca microintreprindere de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, potrivit unui comunicat al Executivului.…

- Traim intr-o perioada in care oamenii comunica mai mult, citesc mai mult si scriu mai mult. Iar realitatea virtuala nu mai poate fi numita virtuala, deoarece in acel mediu oamenii exista, se intampla lucruri care marcheaza intr-un fel sau altul realitatea reala.

- Excelenta Sa doamna Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, abordeaza intr-un editorial pentru cotidianul „Adevarul“ tema apararii, un domeniu in care Romania si Franta pot construi parteneriate ambitioase.

- Imediat dupa ce Regele Mihai I a abdicat, pe 30 decembrie 1947, si a plecat in exil, in Elvetia, a fost intocmit dosarul cu numarul 6096, care contine aproape toata urmarirea informativa a membrilor Familiei Regale a Romaniei. In cadrul dosarului exista si o nota informativa datata 28 iunie 1967…

- Un acord privind drepturile cetatenilor europeni, inclusiv ale românilor, din Marea Britanie dupa Brexit este foarte aproape. Afirmatia îi apartine premierului britanic Theresa May si contrazice declaratiile oficialilor europeni, potrivit Realitatea TV.

- Noile taxe sunt necesare pentru a finanța sistemul de sanatate, dar nu se vor introduce unele suplimentare, a declarat, joi, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, în cadrul Health Forum, informeaza Agerpres. "În Programul de Guvernare sunt prioritați în domeniul…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Doina Pana, a declarat, marți, ca nu ințelege de ce Sevil Shhaideh și Rovana Plumb au trebuit sa plece din Guvern, menționand ca se va pronunța impotriva solicitarii procurorilor de incepere a urmaririi penale in cazul lui Plumb. "Este exclus (sa voteze…

- Nokia, unul dintre cei mai mari furnizori globali de tehnologie si servicii pentru industria de comunicatii, a anuntat marti stoparea productiei de camere video OZO, dispozitiv care costa 23.500 de euro, dedicat realizarii de materiale video pentru realitatea virtuala. Compania a clasat camera cu…

- ”Ședința a inceput prin depunerea demisiilor celor trei colegi, dupa aceea au vorbit cam trei sferturi dintre colegii membri ai Comitetului Executiv și sigur ca fiecare incerca sa aduca in prima linie programul de guvernare și motivele pentru care am primit voturile oamenilor. Și anume, sa rezolvam…

- Tehnologia evolueaza intr-un ritm alert si acest lucru impune o abordare agila asupra dezvoltarii software. DOvelopers s-a lansat cu rolul de a sprijini acele companii care devin digitale si care depind de abilitatea de a se folosi de inteligenta si creativitatea oamenilor din industria IT, pentru a…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a prezentat miercuri noua casca de realitate virtuala Oculus Go, fara fir și la un preț accesibil, cu intenția de a dezvolta aceasta tehnologie pentru publicul larg, informeaza AFP, via Agerpres. Casca Oculus Go vor fi disponibila începând…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a precizat, în direct la emisiunea Talk News, de la Realitatea TV, ca oamenii din structura de conducere a PSD, de sprijinul carora Liviu Dragnea s-a bucurat pâna în acest moment, îi dau

- Pe parcursul lunii trecute, echipele Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au efectuat 155 de controale la agenți economici, in urma carora 76 de angajatori au fost sancționați contravențional ca urmare a neconformitaților constatate: noua pentru nereguli in domeniul relațiilor de munca și…

- Consultantul politic, Cozmin Gușa, crede ca NATO trebuie sa faca mai multe lucruri in Romania in complicatul context geopolitic actual, lucru care nu a reieșit clar din reuniunea care a avut loc zilele aceastea la București. Gușa a comentat și criticile ambasadorului Hans Klemm la adresa naționalismului…