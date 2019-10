Un nou semn de recesiune în Germania: comenzile industriale au scăzut peste aşteptări în august Comenzile pentru bunuri ‘Made in Germany' au scazut cu 0,6% in luna august comparativ cu luna iulie, iar cererile pentru bunuri de capital au scazut cu 1,6%, a anuntat luni Ministerul Economiei. Scaderea este mai ampla decat estimau analistii intervievati de Reuters care mizau pe un declin de 0,3%. Datele oficiale arata ca in luna iulie comenzile din interiorul Germaniei au scazut cu 2,6% in timp ce comenzile din strainatate au crescut cu 0,9% in luna august comparativ cu luna iulie. In ritm anual, comenzile industriale au scazut cu 6,7% in luna iulie, peste estimarile analistilor. 'Economia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria romaneasca este pe marginea prapastiei si toate semnalele indica o recesiune, avertizeaza specialistii! Producatorii se plang ca exporturile au scazut dramatic. Confirmari vin si din partea Bancii Nationale. Guvernatorul Mugur Isarescu recunoaste ca tara noastra s-ar afla in pragul unei recesiuni.

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a afirmat miercuri ca Germania va putea contracara o criza daca va exista una, dar a adaugat ca nu se asteapta la o scadere a activitatii economice atat de semnificativa ca in perioada 2008 - 2009, transmite Reuters.

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a afirmat miercuri ca Germania va putea contracara o criza daca va exista una, dar a adaugat ca nu se asteapta la o scadere a activitatii economice atat de semnificativa ca in perioada 2008 - 2009, transmite Reuters potrivit Agerpres "Suntem bine pregatiti,…

- Ministrul german de Externe, Heiko Mass, a transmis ca va continua sa se întalnesca cu activiștii și avocații chinezi care lupta pentru respectarea drepturilor omului, atât pe teritoriul german, cât și în timpul calatoriilor sale în China, dupa ce întrevederile sale…

- Anul acesta economia germana ar urma sa inregistreze un avans de 0,5%, fata de o crestere de 0,6% previzionata anterior. De asemenea, potrivit Ifo, PIB-ul Germaniei se va contracta probabil cu 0,1% in trimestrul trei din 2019, ceea ce va duce la intrarea in recesiune, dupa un declin similar in perioada…

- Germania va renunta din 2021 la taxa de solidaritate, a anuntat luni ministrul de Finante, Olaf Scholz, adaugand ca doar cativa contribuabili bogati vor continua sa o plateasca, transmite Bloomberg. Taxa de solidaritate a fost introdusă la începutul anilor '90 pentru a acoperi în principal…

- Comenzile industriale in Germania au depasit asteptarile in iunie, dar aceasta evolutie a fost determinata in principal de majorarea cererii pentru produse de valoare ridicata, iar Ministerul Economiei de la Berlin apreciaza ca acest sector nu a ajuns inca la momentul decisiv, transmit AP si Reuters.Citește…

- Ritmul de crestere al PIB-ului Germaniei incetineste deoarece exportatorii sunt afectati de cererea globala mai slaba, disputele comerciale dintre SUA si China, si Brexit. Aceste riscuri externe sunt partial compensate de majorarea cheltuielilor de consum, sprijinite de piata solida a fortei de munca…