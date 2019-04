Stiri pe aceeasi tema

- Persoane inca necunoscute au patruns, in noaptea de marți spre miercuri, in incinta magazinului Altex din Alba Iulia, aflat in imediata apropiere a supermarketului Kaufland, din cartierul Cetate. Potrivit poliției, ancheta este in desfașurare iar oamenii legii incearca sa faca lumina in acest caz. Din…

- Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat proiectul de hotarare privind construcția unui nou magazin Lidl la Alba Iulia. Magazinul ar urma sa fie amplasat in apropierea supermarketurilor Kaufland si Profi, pe Calea Motilor la nr. 166. Certificatul de urbanism este pentru suprafete de teren inscrise…

- Acuzatiile aduse lui Paraschiv se trag dintr-o fapta de furt comisa de trei indivizi, in februarie 2016, la Vaslui. Hotii au spart magazinul Altex din localitate si au furat 92 de telefoane mobile. La cateva zile, Paraschiv a cerut un imprumut de 30.000 de lei pentru a cumpara o mare parte din telefoane.…

- Pompierii au anunțat ca incendiul izbucnit la fabrica de condimente din zona industriala a orașului Alba Iulia nu a fost stins inca in totalitate. Mai multe focare continua sa fie prezente, in pofida interventiei continue. Duminica seara, la aproape 40 de ore de la izbucnirea incendiului, inca existau…

- ADO, o afacere de familie din județul Hunedoara, care deține o ferma de peste 400 de vaci, a deschis la Alba Iulia primul sau magazin din orașul Marii Uniri, cu produse lactate 100% naturale naturale, pe Bd. Revoluției 1989, nr. 47, bl. CF, ap. 64 intre Piata si Liceul Militar. Magazinul ADO este dedicat…

- Magazinul are aproximativ 6.000 de metri patrați și a fost construit de compania SSAB AG din Bacau. Aici vor lucra 70 de salariați. In județul Bacau, Kaufland are deja patru magazine (doua in Bacau și cate unul in Onești și Comanești). Ultimul construit și care este al doilea din municipiul Bacau a…