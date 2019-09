Stiri pe aceeasi tema

- La data de 08.09.2019, ora 06.06, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din comuna Jariștea, cu privire la faptul ca o persoana cunoscuta, și anume un minor, in varsta de 16 ani, din comuna, i-a sustras autoturismul, care era parcat in fața porții…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Pufesti, este cercetat in stare de arest la domiciliu dupa ce ar fi comis opt infractiuni de furt din autoturisme de pe raza localitatii de domiciliu, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 29 august, in urma activitatilor…

- Accident de munca La data de 29 august a.c., ora 12.38, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre o femeie, din comuna Jariștea, cu privire la faptul ca o tanara, in varsta de 18 ani, angajata la o societate comerciala din comuna Jariștea, și-a…

- Un barbat de 47 de ani, din Maicanesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres. "Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul…

- Un barbat de 47 de ani, din Maicanesti, a fost retinut de politisti dupa ce si-a violat fetita in varsta de sase ani si jumatate, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru…

- Adolescentul in varsta de 16 ani, care a produs un accident rutier la Medgidia soldat cu doi morti, dupa ce a patruns cu masina pe trotuar, a fost retinut de politisti si va fi prezentat instantei, sambata, cu propunere de arestare preventiva pentru ucidere din culpa, conducere fara permis si parasirea…

- Un batran in varsta de 79 de ani, din comuna Vintileasca, a fost inselat de un barbat care, sub pretextul ca este angajatul unei televiziuni si doreste sa faca un reportaj despre modul de viata a acestuia, a intrat in locuinta sa, de unde i-a furat suma de 4.900 de lei, a informat, luni, Inspectoratul…

- Un copil in varsta de 13 ani, din Tamboesti, a fost transportat in coma la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Focsani dupa ce s-a angajat intr-o traversare neregulamentara si a fost lovit de o masina care transporta paine, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea,…